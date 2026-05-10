Protección Civil activa operativo en Frontera por tumbas en mal estado

FRONTERA, COAHUILA.- Con motivo de la próxima celebración del Día de las Madres, el departamento de Protección Civil de Frontera puso en marcha un operativo preventivo en el Panteón Municipal, donde hasta el momento se han detectado más de 30 tumbas en malas condiciones que representan un riesgo para los visitantes.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que tienen el objetivo de garantizar que todas las zonas peligrosas queden debidamente acordonadas antes del 10 de mayo, fecha en la que se espera una importante afluencia de familias en el camposanto. De acuerdo con el funcionario, actualmente se han delimitado cerca de 36 tumbas, aunque se estima que al finalizar los recorridos la cifra podría alcanzar hasta 50 estructuras deterioradas, principalmente por hundimientos, grietas profundas o fosas abiertas.

"El primer día fueron 20 y hoy sumamos 16 más. Son estructuras en muy malas condiciones que, al pisarlas, podrían colapsar fácilmente, provocando caídas y lesiones graves a los deudos", explicó Palacios Cedillo.

Las autoridades señalaron que algunas lápidas presentan un peligro inminente de colapso, por lo que se colocaron cintas de precaución para evitar accidentes entre quienes acuden a visitar a sus familiares fallecidos durante esta fecha conmemorativa. Protección Civil exhortó a la ciudadanía a respetar los señalamientos y evitar caminar o pararse sobre las tumbas dañadas, ya que esto podría derivar en caídas o lesiones de consideración.

Asimismo, se pidió a los asistentes mantener especial vigilancia sobre menores de edad y adultos mayores, quienes son más vulnerables ante este tipo de riesgos dentro del cementerio.