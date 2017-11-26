Ubica Fuerza Coahuila supuesta casa de citas

Saltillo, Coahuila.- Agentes del Agrupamiento de Proximidad Social de Fuerza Coahuila detectaron y aseguraron a una persona del sexo masculino y seis mujeres al exterior de una supuesta casa de citas al suroriente de la ciudad.

Fue durante un operativo de seguridad, prevención y vigilancia en la colonia Herradura de esta ciudad, donde después de atender a diversos llamados de los vecinos del sector, los agentes observaron un vehículo de la marca Mitsubishi, línea Mirage de reciente modelo, del que descendía varías personas del sexo femenino con bebidas embriagantes en sus manos, por lo que detuvieron su marcha.

Al entrevistarse con las féminas, manifestaron pertenecer a una agencia de prostitución, señalando al conductor del vehículo de cobrar por sus servicios.

Por estos hechos, los oficiales lograron la detención de Antonio (N), de 39 años, informándole que mediar para facilitar una relación sexual entre dos personas (Lenocinio), es un delito del fuero común, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Asimismo, seis mujeres de entre 21 y 30 años de edad, fueron detenidas al no contar con las especificaciones sanitarias necesarias; en este sitio, los oficiales también se percataron de la venta indebida de bebidas alcohólicas.