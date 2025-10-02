Usuarios Aprueban Rutas Troncales del Programa 'Aquí Vamos Gratis' en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Usuarias y usuarios de las nuevas rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis" aprobaron este programa social de transporte que puso en marcha el alcalde Javier Díaz González junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En un recorrido por las rutas troncales, estudiantes, amas de casa, trabajadoras y trabajadores, coincidieron que fue un acierto implementar este programa, destacando el ahorro que tendrán al ser totalmente gratuitas.

Gregoria Lobos se traslada toda la semana desde su casa en la colonia Teresitas hasta el Instituto Tecnológico de Saltillo con su hijo, y posteriormente hacia su trabajo al oriente de la ciudad.

"Para mí están genial, ya que al bajar yo de Teresitas para dejar a mi hijo eran 100 pesos diarios del taxi, porque si tomábamos el camión a cierta hora pasan llenísimos y ahorita estamos usando las dos rutas", dijo.

Mencionó que con las rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis" estaría ahorrando cerca de 600 pesos.

"Las unidades están geniales, están muy bien equipadas y sobre todo con mucha seguridad con las agarraderas, los asientos muy accesibles. Yo tramité mi tarjeta los primeros días que empezaron a salir, solo me pidieron la identificación y me tomaron la foto, fue súper rápido", destacó Gregoria Lobos.

María Teresa Dámaso, vive en la colonia Pueblo Insurgente y se traslada a diario a su trabajo sobre Colosio, por lo que ambas rutas troncales serán de gran ayuda para su economía.

"Está muy bien, yo uso 2 combis para ir al trabajo 30 de ida y 30 de venida, 60 pesos diarios y están muy bien y muy cómodas, que las cuiden para que podamos seguir con esto", dijo.

Norma Ávalos, tomó la ruta troncal oriente-poniente en la parada de Campo Redondo para dirigirse a la Presidencia Municipal de Saltillo.

"Está muy padre y gratis, muchas gracias al Alcalde por este apoyo, ojalá y así nos duren las unidades sobre todo a los usuarios", refirió.

Vika Lara mencionó que gracias a las rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis" ya no tendrá que gastar para ir a su lugar de trabajo.

"Me parece muy bien la idea, está muy bien la idea y me ahorra mucho de viaje, porque yo normalmente para llegar a mi trabajo tengo que tomar 2 camiones y me lleva mucho tiempo, pero así ya solo agarro uno en la esquina de mi casa y me lleva directito", destacó.

Ángel Rafael Morales, estudiante de 17 años de edad, decidió hacer un recorrido por la ruta poniente-oriente desde la colonia La Valencia para conocerla y ver personalmente por donde pasa.

"Está muy bien, excelente, tienen clima. Hice el recorrido para ver por donde pasaba para cuando se ocupe", señaló.

Carlos González, estudiante de universidad y habitante de la colonia Loma Linda, mencionó que gastaba alrededor de 200 pesos por semana, pero ahora las rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis" serán de gran ayuda.

"Va a ayudar no nada más a los estudiantes, a todos en general porque hay mucha gente que a veces no traemos ni lo del transporte y a veces te faltaban 3 o 4 pesos y no te subían", puntualizó.