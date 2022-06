Violó subdirector a varias alumnas

SALTILLO, COAH.- Gerardo "N", abusó de otra menor, no sólo de Valentina, por lo que el ex sub director de la Primaria Urbano Flores ubicada en Saltillo, fue acusado en la audiencia inicial por violación equiparada en persona menor de 15 años agravada por cometerse con abuso de confianza (de las circunstancias que le proporcionan su empleo a Gerardo) y con violencia física en inmueble público (en el plantel).

Fue la madre de la segunda víctima, identificada como Brisa, quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Coahuila por la agresión a su hija; dicha información trascendió en el inicio de proceso judicial que se lleva en contra del profesor, y que luego del abuso sexual que presuntamente cometió contra Valentina, hizo que la menor se suicidara en su domicilio.

Tras el hermetismo que se dio en la primera audiencia de Gerardo "N" en la que se consideraba que sería judicializado por la violación de la niña fallecida de 11 años, se dio a conocer en la misma que el ex sub director de la Primaria Urbano Flores enfrenta otra acusación por agresión sexual de una pequeña más del plantel, amiga de la menor que terminó con su vida ahorcándose.

Por ello, el actual proceso es por el abuso sexual de la segunda víctima, mientras que en el caso de Valentina, las investigaciones continúan para que de igual manera se logre judicializar.

El imputado solicitó la duplicidad de término, es decir, decidió callar ante las acusaciones de la madre de la víctima que lo señala de manera directa con base a lo declarado por la menor que perdió el temor de hablar para contarle lo que le había sucedido en el plantel, y el próximo miércoles continuará la audiencia para poder vincularlo a proceso por el delito de violación con violencia física.

Fue la segunda menor quien decidió denunciar a Gerardo "N" luego de que ocurrido con Valentina e informó a sus familiares los abusos sexuales que sufrieron ella y su amiga por parte de quien se desempeñaba como sub director de la primaria, lo que derivó en que se abriera la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Coahuila y se lograra la detención del profesor el pasado jueves por la noche en la Colonia Oceanía, y posteriormente, se ingresara al Cereso Varonil de Saltillo

De esta manera, Gerardo enfrenta la causa penal 1373/2022 por presuntamente cometer el delito de violación equiparada en persona menor de quince años.

Por otra parte, la Fiscalía General de Coahuila, en conjunto con la PRONNIF y la Secretaría de Educación de Coahuila mantienen las indagatorias para conocer si existen más víctimas de violación en la Escuela Primaria Urbano Flores.