Atención integral para los adultos mayores

SAN JUAN DE SABINAS.- Óscar Ríos Ramírez, candidato a alcalde en San Juan de Sabinas por el PRI, PRD y UDC; regresó a la colonia Zaragoza en lo que corresponde al inicio de la tercera semana de su intensa campaña.

El abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, escuchó atento las demandas que los vecinos hicieron, sobre todo por la confianza que él les genera, conocen su trayectoria política y la manera de trabajar por el municipio.

En el caso de los adultos mayores, recientemente fueron reubicados del Salón de usos múltiples a una institución educativa, lo que limita el tipo de actividades que acostumbran realizar.

"En ese sentido, hicimos el compromiso de mejorar los espacios para que no dejen de convivir y participar en competencias deportivas, culturales y de diversión; siendo ellos tan activos hay que motivarlos a mantenerse ocupados de distintas formas", recalcó.

En el citado sector de Nueva Rosita, los vecinos también le manifestaron urge se arregle la línea del drenaje, ya que se encuentra colapsado y causa problemas principalmente de salud, más en la actual época de calor extremo

Por la tarde Ríos Ramírez camino por la colonia María, en dónde los habitantes le externaron su molestia con la actual administración, pues el servicio de recolección de basura no es constante en sus recorridos.

Todas las inquietudes de la población están siendo tomadas en cuenta, cumpliendo uno de los principales objetivos de la campaña de Óscar Ríos Ramírez, conocer qué hace falta y ponerse a trabajar.

"Cuando haces click con la gente se nota y no es de ahorita, camino con la frente en alto como la primera vez que busqué la alcaldía y me favoreció su voto, esperamos que en la elección del 2 de junio no sea la excepción", finalizó.