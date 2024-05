Yo propuse el Debate": Chano Diaz

SABINAS, COAH.- "Yo fui el que lo propuse, fui el primero que propuso el debate, y claro que estoy encantado que sea, ya que aquí el que tiene que ganar no somos los candidatos, el que tiene que ganar es la ciudadanía, que debe estar enterada lo que nosotros vamos a proponer, para todo lo que nos aqueja en nuestro municipio". Con esas palabras da si al debate Chano Díaz.

Confirma que el debate se realizara este próximo 5 de mayo a las 2:00 de la tarde, que será de manera virtual, en donde se debatirán 5 temas; recalco que independientemente de los candidatos que no se sumaron y los que sí están sumándose, aquí el que debe ganar es el ciudadano.

Invita a sus contendientes a: "Vamos a dejar de atacarnos, es lo que voy a proponer Yo".

Tras señalamientos de que él no quería participar en el debate, contesta que es mentira y que es una de las candidatas la que no quiere: "Chano Días propuso el debate, se sumaron otros dos candidatos; Zulmma, Elizabeth y la candidata del PAN, no hicieron el escrito ante el IEC; lo que pide es un debate limpio, y si quieren sucio pues sucio, pero creo el que debe de ganar es el ciudadano y no nosotros; para atacarnos pues todos los días me pueden atacar, Yo puedo atacar todos los días, hasta de frente, pero lo que va a hacer Chano Diaz es a proponer cosas nuevas para nuestro municipio".

Por otro lado hizo mención sobre el tema de la 4T: "Vamos a arreglar ese tema de una vez por todas, en la cuarta transformación en el nivel federal vamos en alianza en el Partido Verde(PV), Morena y Partido del Trabajo (PT), en lo federal (enfatiza), ¿porque digo que cuarta transformación?, Porque nuestra Doctora la próxima presidenta, dice que el Partido Verde va a ser el futuro de la 4T, aquí en lo local jamás he dicho que voy en alianza, Chano Díaz con el partido Verde va solo, y va Elizabeth, con el PT y Morena por otro lado, pero Yo les digo a los ciudadanos que la Cuarta Transformación sigue, al final de cuentas los que aprueban el apoyo, una parte fundamental lo hizo es partido Verde que fue una aliado principal y fundamental de nuestro presidente, ¿porque?, porque fueron ellos los que solicitaron que la pensión $4,800 se pasara a $6,000; por eso les digo voten todo verde y no batallen, y sobre todo aquí en Sabinas que independientemente de los colores necesitamos un cambio fundamental.

Agrego que es "Puro Verde", y si ellos quieren verse porque es simpatizante adelante (morenistas), que aquí todo mundo lo conoce, todo mundo sabe que desde los apoyos que da, saben del trabajo que ha realizado y lo demás. Puntualizo.