Agradece Jacobo Rodríguez apoyo de los nigropetenses

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante el inicio de la segunda mitad del periodo de campaña, el candidato a la presidencia municipal de Piedras Negras por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Carlos Jacobo Rodríguez González, expresó su gratitud al pueblo de Piedras Negras por el cálido recibimiento y apoyo que han brindado a su proyecto político.

Rodríguez González destacó que la respuesta de la gente durante el primer mes de campaña ha sido excepcional y que el crecimiento político de su equipo ha sido notable. "El ánimo de la gente es inmejorable y estamos seguros de que ganaremos el próximo 02 de junio", afirmó el candidato.

En su mensaje, el aspirante a la presidencia municipal agradeció también el compromiso de su equipo de campaña, subrayando que están impulsados por la convicción y no por intereses personales. "Nuestro equipo se ha entregado por completo a esta causa. No traemos despensas, no traemos regalos, traemos gente que busca la libertad para nuestro municipio", dijo Rodríguez González.

El candidato aprovechó la ocasión para recordar a los ciudadanos la importancia de votar también por los Senadores y Diputados Federales, así como por la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como "la candidata de las propuestas y los resultados".

Además, Rodríguez González resaltó la importancia de llevar a cabo un debate entre candidatos en Piedras Negras, y expresó su esperanza de que el Instituto Electoral de Coahuila defina los detalles para su realización. "Es fundamental que los ciudadanos tengan la oportunidad de escuchar las propuestas y compararlas para tomar una decisión informada", concluyó el candidato.

Carlos Jacobo Rodríguez González continuará recorriendo los barrios y colonias de Piedras Negras para escuchar a la ciudadanía y presentar sus propuestas para mejorar el municipio.