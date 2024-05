A La Mitad Del Camino, Piña Más Fuerte Que Nunca.

Adentrado ya en su segundo mes de su campaña, el candidato de MORENA a la alcaldía de Frontera, Roberto Piña Amaya sigue sus recorridos con mayor impulso y con las mismas ganas de seguir luchando por lograr la transformación de la ciudad que día con día se perfila como una de las de mayor desarrollo en la entidad.

Este miércoles, el abanderado morenista recorrió las calles de la colonia Borja, una colonia que lo ha visto caminar por sus diversas arterias y en donde las amas de casa siempre tienen inquietudes por resolver.

Metido de lleno en la segunda mitad de su campaña, el abanderado morenista llega más fuerte y con mayor impulso para seguir avanzando sin aflojar el paso un solo instante.

Mientras se adentra a la calle Mina, el candidato estrecha la mano de los jóvenes que pasan por el lugar y las mujeres lo abrazan, manifestándole su apoyo y su deseo de que el 2 de junio sea alzado presidente municipal por segunda ocasión.

"Échenme la mano, hay que votar Todo Morena, hay que afianzar el Plan C que consiste en que las cuatro boletas a recibir sean votadas a favor de los candidatos de MORENA", explica en cada casa.

Saludando a decenas de hombres y mujeres que lo reciben en su casa, Piña Amaya expone cada uno de los puntos que conforman su propuesta política misma en la que incluye apoyos para los niños, los jóvenes, las amas de casa, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes.

En MORENA no se condicionan los apoyos sociales, en MORENA no se condicionan las becas, en MORENA no se pide nada a cambio, explicó mientras recorría la calle Presidente Carranza.

Dejó en claro que una vez ganando la elección el próximo 2 de julio, trabajará para todos, sin distingos ni colores y se podrá disfrutar de una ciudad en crecimiento en donde se privilegien los rubros de salud, educación y empleo.

Haremos, dijo, de este municipio, el más importante polo de desarrollo, una ciudad en donde los niños y los jóvenes reciban becas y un lugar donde existan condiciones adecuadas para vivir bien, es decir, que Frontera siga siendo la ciudad más limpia y una de las ciudades más seguras.