" No voy a poder respirar"; Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre su salud

En una entrevista con Matilde Obregón, el actor y productor, Jorge Ortiz de Pinedo, confesó sufrir por su estado de salud, que fue mermado por un cáncer detectado en un pulmón esto por ser un fumador durante años.

"Yo agradezco la salud que tengo, que no es buena porque me dio hace 8 años cáncer. Me detectaron en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron todo y me quede nada más con cuatro lóbulos, uno aquí [pulmón izquierdo] y tres acá [pulmón derecho]", comentó.

El productor contó que fumó por alrededor de 47 años de su vida, por esa razón padece la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también conocida como EPOC: "Entonces estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, ese es una condena, en natural".

Hace un par de años, profesionales de la salud, detectaron que el actor tenía cáncer en su pulmón derecho, por lo cual, se le retiró tres de cinco lóbulos pulmonares, por lo que tuvo que abandonar la CDMX y vivir a nivel el mar.

"A mí me cuesta mucho trabajo respirar. En esta Ciudad de México, a 2 mil 250 metro sobre el nivel del mar, la vida es muy difícil para los que tenemos EPOC y peor para quienes no tenemos todos los pulmones completos, entonces los médicos se admiran un poco porque esta manera que yo tengo de hablar, de respirar, de aguantar el aire para poder hablar mucho, me ha hecho una caja toráxica fuerte", dijo.

Por último, Jorge Ortiz de Pinedo trató de hacer conciencia sobre el daño que puede causar la adicción al tabaco y pidió que los fumadores analicen las consecuencias en las figuras públicas o personas cercanas que tienen EPOC