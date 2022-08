A horas de la final, Mhoni Vidente predice quién será el ganador de ´La Academia´

Ciudad de México.- Durante este fin de semana, ´La Academia, 20 años´ llegará a su fin para saber quién quedará como el ganador del primer lugar entre los 5 finalistas, Rubí, Cesia, Nelson y Mar.

No obstante, en horas antes, Mhoni Vidente lanzó una predicción de la final del reality y comentó a quién ve como absoluto ganador de ´La Academia´.

A través de un video, la astróloga indicó que Nelson, el originario de Guatemala o Cesia, la originaria de Honduras podrían coronarse como el ganador o ganadora.

"Se me hace que hay truco encerrado porque se me hace que La Academia al momento que pasa Rubí... que yo veo que gana Nelson o esta niña Cesia, que le voy más a Nelson a que gane Nelson se me hace muy talentoso el niño y muy brillante, pero al momento que pasa Rubí... Rubí no tenía nada a que pasar, pero quieren seguir haciendo la polémica en cuestiones de que no canta, no actúa y no nada", mencionó.

Posteriormente, Mhoni entró en el tema de Rubí y opinó que no está de acuerdo en que sea una de las finalistas.

"Recordemos que el cantar es un talento, nada más abres la boca y cantas, nada más lo perfeccionas, tomas escuela, pero yo creo que Rubí de aquí a que tome escuela, nada. No tiene tablas", criticó.