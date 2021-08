Abogados de Eugenio Derbez están a cargo de la cuenta millonaria de Sammy

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos semanas de la lamentable muerte del comediante Sammy Pérez a causa de covid, su sobrino Daniel compartió todo lo que sucedió después de este suceso. Para De Primera Mano, de Imagen Televisión, señaló que preparan algo grande para recordar al actor.

"Ya son dos semanas de que se nos fue, un poquito más. Ahorita estamos tratando de superar el proceso, entender lo que pasó porque fue muy rápido. Ya dejamos a un lado dimes y diretes que había sobre su pareja, ahorita es lo que menos nos interesa. Ahorita estamos pensando en un homenaje para él, que tenemos las cenizas en casa y que haremos un homenaje"

En cuanto a la deuda que había quedando pendiente en el hospital por el tiempo que Sammy estuvo internado, parece que el actor Eugenio Derbez no los ha abandonado.

"Como tal, los abogados de Eugenio están encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma de la persona que la ingresó, que es de su expareja, ahí no sabemos esa firma cómo va a funcionar. Hasta el momento, nosotros no sabemos a ciencia cierta de la deuda. La deuda había aumentado a alrededor de millón y medio de pesos. Eugenio estuvo con nosotros de principio a fin apoyándonos en todos los sentidos,y sigue preocupado por cómo estamos, qué necesitamos, en asesorías, está al pendiente. Es lo que agradecemos más, que Eugenio nunca se deslindó"

Daniel también habló sobre si, en caso de que se pierda este proceso, la exnovia es quien tendría que pagar este monto.

"No sabemos a qué términos lleguen los abogados, no nos hablaron de un pago de ella ni de nosotros"

Finalmente, reveló si la expareja de Sammy, Zuleyka García, entregó las supuestas tajetas bancarias que tenía en su poder. Mucho se especuló que lo había desfalcado en pleno lecho de muerte.

"El día que nos entregaron el cuerpo de mi tío, ella mandó a dos personas, no sé si familiares o amigos a que me entregaran unas tarjetas que, supuestamente, eran de mí tío. Había dos, tres que sí eran de mi tío, otro que no sé de quién era, un nombre extraño de una persona que no conozco. No hemos podido ver si estas tarjetas tienen saldo o no. Hasta el día de hoy no sabemos cómo están esas cuentas, pero, según mi hermana, faltan tarjetas de mi tío, que no nos dio. Ella nunca se presentó con nosotros, ni siquiera para recibir el cuerpo. Por ahí andaba diciendo que la estábamos amenazando, pero no tenemos contacto en ningún sentido", indicó.