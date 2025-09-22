Tom Holland hospitalizado tras accidente en rodaje de Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland hospitalizado tras accidente en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day

Glasgow, Escocia – El actor británico Tom Holland, de 29 años, conocido mundialmente por su papel como Spider-Man, fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante el rodaje de la esperada cuarta entrega de la saga, Spider-Man: Brand New Day.

El incidente ocurrió el viernes 19 de septiembre en los Leavesden Studios, ubicados en las afueras de Londres, donde se grababan las escenas de la película. Según fuentes cercanas a la producción, Holland sufrió una conmoción cerebral luego de golpearse la cabeza durante la filmación de una escena de acción. Junto a él, una doble de acción también resultó lesionada y fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

Tom Holland fue ingresado inicialmente en el hospital Watford, Inglaterra, y posteriormente fue trasladado a Glasgow, cerca de donde continúan las filmaciones. El actor ha estado trabajando intensamente en la producción desde hace varias semanas, con locaciones que abarcan tanto Londres como Escocia.

Hasta el momento, no hay información oficial precisa sobre el estado actual de Holland, aunque su padre, Dominic Holland, confirmó en una cena benéfica celebrada en Londres que Tom se encuentra estable. Además, Dominic confirmó que su hijo tomará un descanso para recuperarse y que las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day se pausarán temporalmente.

En la mencionada cena, donde también asistió Zendaya, coprotagonista y pareja en la pantalla de Holland, ambos se retiraron antes de tiempo, generando aún más especulaciones sobre la gravedad del accidente.

Las autoridades británicas estarían considerando abrir una investigación para determinar las causas exactas del accidente y evaluar las condiciones de seguridad durante el rodaje, especialmente dado que una doble de acción resultó también herida.

Hasta ahora, ni Marvel Studios ni Sony Pictures han emitido comunicados oficiales sobre el incidente ni sobre posibles retrasos en el estreno del filme, programado para julio de 2026. La producción mantiene la discreción en torno a este tema, pero el accidente ha generado gran preocupación entre los fanáticos.

En redes sociales, los seguidores de Tom Holland han expresado su apoyo y deseos de pronta recuperación, impulsando la etiqueta #GetWellTom, que se ha convertido en tendencia mundial en pocas horas.

Spider-Man: Brand New Day promete ser una de las producciones más ambiciosas del Universo Marvel, por lo que cualquier cambio en su calendario o en la salud de sus protagonistas será cuidadosamente monitoreado por la prensa y los seguidores.