Adele, principal candidata para show de medio tiempo del Super Bowl 2026

LOS ÁNGELES – La mundialmente aclamada cantante británica Adele se ha posicionado como la principal candidata para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LXI, un evento que se celebrará en febrero de 2026. A pesar de que aún no hay un anuncio oficial por parte de la NFL o la productora Roc Nation, diversos medios internacionales ya han informado que las negociaciones con la artista están muy avanzadas, generando gran expectativa entre sus fanáticos.

El interés en la participación de Adele en el espectáculo del Super Bowl es particularmente significativo, ya que la artista había rechazado una oferta previa para el show de 2017. En aquella ocasión, Adele justificó su decisión argumentando que el espectáculo "no era sobre música" y que ella "no podía bailar", lo que ha hecho que la noticia de su posible participación en 2026 sea aún más sorprendente para la industria musical y sus seguidores.

La posibilidad de que Adele se presente en el Super Bowl es vista como un evento de enorme magnitud, dada su fama global y su imponente presencia en el escenario. Aunque otros artistas de renombre como Taylor Swift y Miley Cyrus también han sido mencionados como posibles candidatos, se considera que Adele es la opción más probable para tomar el centro del escenario en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Su voz y su repertorio musical podrían ofrecer una experiencia de medio tiempo única y memorable, que se alejaría del espectáculo pirotécnico y coreográfico de años anteriores para enfocarse en el talento vocal.

La noticia de las posibles negociaciones de Adele con la NFL para el show de medio tiempo del Super Bowl LXI ha causado revuelo en redes sociales, donde los fans expresan su emoción ante la idea de ver a la cantante británica en uno de los escenarios más grandes y prestigiosos del mundo. La confirmación de este evento, si se concreta, sin duda marcará un hito en la historia de los espectáculos de medio tiempo de la NFL, consolidando la tendencia de contratar a los artistas más influyentes de la actualidad.