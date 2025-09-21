Donovan Carrillo consigue pase a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El patinaje artístico mexicano celebra un nuevo triunfo. Donovan Carrillo, el destacado patinador de Jalisco, se ha colgado la medalla de bronce en el clasificatorio de Beijing, un logro que le otorga el pase directo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Durante el evento conocido como 'Skate to Milano 2025', Donovan demostró una vez más por qué es el mejor atleta de América Latina en su disciplina. Su actuación lo llevó a acumular un total de 222.36 puntos, una suma impresionante que incluyó 137.39 puntos en el programa libre y 84.97 en el programa corto. Esta puntuación no solo le aseguró el tercer puesto, sino también uno de los cinco codiciados boletos para la próxima justa olímpica.

Donovan, quien se ha ganado el cariño del público por su carisma y su sobresaliente técnica en un deporte poco común para el clima mexicano, saltó a la pista con un elegante traje negro. Su rutina, al ritmo de "My Way" y "Jailhouse Rock", cautivó a la audiencia, que lo despidió con banderas tricolor. Al finalizar, el patinador corrió a abrazar a sus entrenadores, Gregorio Núñez y Benoît Richaud, en una emotiva celebración.

El Comité Olímpico Mexicano no tardó en extender su felicitación en redes sociales, reconociendo el esfuerzo y la dedicación del atleta. El triunfo de Carrillo no solo consolida su posición como uno de los deportistas más inspiradores del país, sino que también eleva el nombre de México en el escenario deportivo internacional.