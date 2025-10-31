Así funciona "La Patrona": la peligrosa estafa que afectó a Susana Zabaleta

Una nueva modalidad de fraude conocida como "La Patrona" ha puesto en alerta a varias figuras del espectáculo en México. Entre las víctimas se encuentra la actriz y cantante Susana Zabaleta, quien denunció haber sido víctima de un robo tras la extorsión de su trabajadora del hogar.

De acuerdo con lo revelado, el mismo método fue utilizado contra Pati Chapoy y Consuelo Duval, quienes también perdieron joyas, dinero y otros bienes tras caer en esta estrategia delictiva.

La estafa consiste en engañar a empleados domésticos mediante llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por autoridades, abogados o funcionarios públicos. El objetivo es hacerles creer que sus empleadores enfrentan una emergencia o un problema legal grave, por lo que deben entregar objetos de valor para "resolver" la situación.

El mecanismo suele seguir una serie de pasos: los extorsionadores obtienen información del hogar y sus propietarios, luego intimidan al personal con historias falsas y finalmente acuden al domicilio para recoger las pertenencias, que las víctimas entregan creyendo que ayudan a sus jefes.

Ante esta situación, se recomienda mantener una comunicación constante y directa entre los empleados domésticos y los dueños del hogar, con el fin de evitar caer en este tipo de engaños.