Hija de Gloria Estefan sufre agresión y robo durante una discusión doméstica con su novia

Gemeny Hernandez, pareja de la cantante y productora Emily Estefan, fue arrestada el martes acusada de robo con fuerza y agresión, según reportes oficiales del Departamento de Policía. El incidente, descrito como una disputa doméstica, ha generado amplia atención debido a la relación de la víctima con la reconocida familia Estefan.

De acuerdo con los documentos policiales, el altercado ocurrió durante una discusión por un teléfono móvil. Hernandez habría golpeado a su pareja en la cabeza con el dispositivo, lo que derivó en un forcejeo para recuperarlo. La víctima, que según las autoridades ha sido su pareja durante ocho años, sufrió lesiones visibles, entre ellas un moretón en el ojo y rasguños en el cuello. Posteriormente, logró llamar al 911 desde un lugar seguro, lo que permitió la llegada de los oficiales y la detención inmediata de Hernandez.

Durante el interrogatorio, Hernandez negó haber tomado el teléfono, pero reconoció haber participado en la confrontación física. Tras su arresto, fue liberada tras pagar una fianza de tres mil dólares.

Los registros policiales indican que la información proviene de la declaración jurada de la presunta víctima. Aunque el nombre no se ha revelado oficialmente, los documentos confirman que ambas "son pareja doméstica desde hace aproximadamente ocho años y viven juntas".

Emily Estefan, hija menor de Gloria y Emilio Estefan, y Gemeny Hernandez hicieron pública su relación en 2017, tras un año de noviazgo. En noviembre de 2024, Hernandez compartió en Instagram una publicación celebrando su octavo aniversario con un mensaje de amor y fotografías de ambas. Además de su relación sentimental, colaboraron profesionalmente como coanfitrionas del podcast In Our Own World, que no ha tenido nuevos episodios desde abril de este año.

Hasta ahora, Emily Estefan no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente. Las autoridades continúan con la investigación y evaluarán las pruebas y testimonios antes de determinar los próximos pasos legales.