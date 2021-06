Acusan a Bárbara de Regil de fraude y hostigamiento tras señalamientos a su proteína

Mosaico

Bárbara de Regil, influencer fitness y actriz en Rosario Tijeras, de nueva cuenta está en polémica, pues ahora la acusan de fraude y de hostigamiento.

La controversial figura del espectáculo otra vez está envuelta en críticas, luego de que en las pasadas elecciones violara la veda electoral junto a más famosos que apoyaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

No es la primera vez que Regil causa una polémica de este tipo, pues el nutriólogo y youtuber Aries Torreón reveló lo que en realidad contiene su famosa proteína "Loving It", la cual promociona en sus redes.

Este decidió analizar la proteína en un laboratorio acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y los resultados no fueron los mejores.

"Hola hermanas desafortunadamente el reto BR5 no es mío. Yo fui contratada como imagen , y en la pandemia cerraron las oficinas. El rato que tengo actualmente si es mío y yo Quiero reponértelo con mi reto. Te voy a pasar un correo donde puedes mandar tu comprobante de pago o confirmación y ahí te van a dar la clave para que puedas acceder atencionclientes@lovingit.mx", escribió la famosa en la cuenta de la marca BR5.

Por otra parte, Aries Torreón, quien ya había expuesto los productos fraudulentos de la famosa, al momento dijo ser víctima de represalias por evidenciar la nula calidad en los suplementos que la modelo publicita. En un video que subió a sus redes sociales, explicó que son las empresas las que al final ganan en este conflicto que lo tienen encasillado y sin poderse expresar más del tema.

"Yo comprobé todo por un estudio de laboratorio, eso no le gustó a cierta persona. Yo fui muy claro con ella, desde el inicio le ofrecí mi ayuda. A pesar de eso me amedrentó, y esto le pegó mucho en sus ventas. Su proteína la sacó en marzo de 2020 y mi estudio se publicó en mayo de 2020, en esos tres meses vendió 10 mil proteínas, y desde ese entonces a ahora ha vendido como tres mil o cuatro mil, lo cual para sus números es muy bajo... Esta persona es la única que pudo haber accedido a la dirección de mi domicilio y coludida con otros organismos, me están hostigando", comentó Aries a través de sus redes sociales.

