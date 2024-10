Adrián Marcelo anuncia su regreso al podcast con la Mole

Adrián Marcelo reapareció en el podcast de 'Hermanos de Leche' que conduce junto a Iván Fematt, para anunciar su regreso luego de las cancelaciones de su show.

En el último episodio del mencionado programa de YouTube, se observa 'La Mole' llorando por la ausencia del exparticipante de 'La Casa de los Famosos México'."Compadre, aquí estoy solo en el estudio y te extraño mucho. Me tomé un whisky a las dos de la tarde como Brincos Dieras, Franco (Escamilla) iba a cantar una trova con su guitarra, aguanté que me aventaran una paloma el Kevin, hice un podcast con Tucán Guzmán y no le entendí nada", mencionó Fematt, refiriéndose a los anteriores episodios que ha hecho sin Marcelo.

Posterior, entre lágrimas, el comediante expresó su pesar por la falta que le hace el exlíder del Team tierra: "Ya no puedo, Bandido ya no pone Emperadores en el catering, me está llevando el carajo, necesito que regreses, carnal".

Finalmente, ingresa al set, se sienta en una de las sillas y anuncia: "Disfruten este Sustituto de leche, ya que es el último, señores, estoy de vuelta. ¡Nos vemos pronto!".

René Franco entrevistará a Adrián Marcelo en vivo

René Franco vuelve a encender las redes sociales, ahora al anunciar que hará una entrevista completamente en vivo con Adrián Marcelo, en medio de la ola de hate que enfrentan ambos por sus actitudes.

En diversas ocasiones, el periodista ha sido fuertemente criticado por defender el juego y las estrategias que usó el regiomontano dentro de La Casa de los Famosos México.

Tras su reciente pelea con Inés Moreno, usuarios de redes sociales señalaron a Franco de comportarse igual que Marcelo.

Sin embargo, René Franco demostró no interesarle las críticas y señalamientos en su contra por la manera en la que se comportó con Moreno, debido a que, en medio de la ola de hate que se encontraba enfrentando, anunció su próxima entrevista con Adrián Marcelo.

Fue a través de su programa de YouTube donde dio a conocer que, este lunes hará una transmisión en vivo ahí mismo, para conversar con el exlíder del Team Tierra.

"El lunes próximo La Taquilla transmite en vivo desde Los Ángeles la entrevista con Adrián Marcelo", reveló el conductor de televisión.

El expanelista de La Casa de los Famosos México explicó que, debido a unas casualidad de trabajo, el encuentro se hará en Estados Unidos.

"Personalmente voy a Los Ángeles a trabajar y el lunes Adrián ya me dijo que el lunes nos vemos allá, que lleve equipo, ya nos pusimos de acuerdo, somos podcasteros los dos", mencionó.