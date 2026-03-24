Samo rompe el silencio tras polémica con Mario Domm tras concierto de Camila en Irapuato

El cantante Samo respondió públicamente a las declaraciones de Mario Domm, luego de la controversia generada por su ausencia en el concierto de Camila durante la Feria de las Fresas en Irapuato.

En una conferencia de prensa realizada este lunes, el artista ofreció disculpas a los seguidores que asistieron al evento, reconociendo el malestar generado. Señaló que comprende las reacciones negativas en redes sociales, ya que el público no contaba con la información completa sobre lo ocurrido.

El intérprete explicó que no pudo presentarse debido a asuntos legales que no se resolvieron a tiempo, descartando así cualquier falta de interés por participar en el show. Aseguró que se mantuvo en comunicación constante con su equipo, con la intención de integrarse al espectáculo en cuanto fuera posible.

¿Qué declaró Samo sobre su ausencia?

Además, expresó su inconformidad con los comentarios realizados por su compañero durante el concierto, calificándolos como inapropiados. Indicó que dichas declaraciones le causaron molestia y consideró que deberían aclararse ante los fans, ya que —según reiteró— su intención siempre fue estar presente en el escenario.

Reacciones de los seguidores

La situación ha generado diversas reacciones entre los seguidores del grupo, en medio de un episodio que pone tensión en la relación entre ambos artistas.