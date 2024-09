Arath de la Torre se queda en La Casa de los Famosos México

La incertidumbre terminó y finalmente el actor Arath de la Torre dijo que se quedará en La Casa de los Famosos México.

Fue durante una conversación con Mario Bezares, que Arath de la Torre confirmó que seguirá en el juego, esto pese a la amenaza que recibió por parte de Adrián Marcelo.

A su vez, Arath de la Torre también se lo dijo al resto de sus compañeros del team Mar, como lo son Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo que seguiría en la competencia, juntos, prometieron que se divertirían durante su estancia en el reality show.

La polémica sobre si Arath de la Torre se iría o no de La Casa de los Famosos se da a raíz de que Adrián Marcelo lo amenazó con hacerle comentarios hirientes en caso de que nuevamente se posicionara en su contra, esto en las galas de eliminación celebradas cada domingo.

"Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath. Yo sí te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte o ¿qué te digo?. Digamos que lo anterior era en modo amistoso, ojalá no lo tomes como amenaza pero lo voy a jugar en ´very hard´. Hoy me diste luz verde".

"Yo creo que si eres inteligente, no te vas a poner enfrente de mí. Sobre aviso no hay engaño. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta. (...) Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo... Yo recomendaría que le suban a la dosis", le dijo Adrián Marcelo a Arath.

Tras escuchar estas palabras, Arath de la Torre evaluó la situación y dijo priorizar la estabilidad de su familia e hijos, por lo que adoptó la postura de irse de la casa, hecho que sus compañeros del team Mar no respaldaron.

Usuarios de redes crean campaña 'Nos vamos con Arath'

Luego de Arath de la Torre propusiera irse de La Casa de los Famoso México, los usuarios crearon el hashtag "Nos vamos con Arath", esto para mannifestarle su apoyo y expresar su descontento a las declaraciones hechas por Adrián Marcelo.

Este hashtag tuvo un gran eco en la red social X, donde reunió más de 250 mil post. Otra de las repercusiones fue miles de usuarios decidieron cancelar su suscripción en la plataforma de streaming VIX, en la cual se transmite el reality show La Casa de los Famosos México.

Esto como una forma de manifestarse en contra de la violencia que el youtuber Adrián Marcelo ha ejercido en contra de algunos de los participantes del reality, especialmente, el actor Arath de la Torre.