Ainara habla y asegura que no busca dinero ni acuerdo con YosStop

De acuerdo con Ainara, luego de emprender la denuncia contra la youtuber ha recibido ataques de varias personas además de que no ha sabido nada sobre los hombres que abusaron sexualmente de ella

Ainara Suárez subió un video a través de sus redes sociales en el que rechazó las acusaciones sobre que buscaba fama o dinero por medio de un acuerdo con la youtuber Yoseline Hoffman, YosStop, quien está detenida por el delito de pornografía infantil.

Anteriormente la joven dijo en una entrevista que se encuentra feliz de que se esté haciendo justicia en su caso, por lo que también aseguró que no busca llegar a una compensación económica.

"Estoy feliz de que se empiece a hacer justicia, ha sido mi objetivo desde el principio, es el primer paso, nos falta mucho. He estado en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica. Ha sido un proceso complicado" explicó.

"No he tenido ningún contacto con estas personas, no íbamos en la misma escuela y después de esto corté contacto con este tipo de gente", señaló.

Asimismo, en el video de poco menos de tres minutos, Ainara Suárez tocó varios puntos del mediático caso de YosStop, por quien sus fanáticos han pedido su liberación. Entre ellos, el porqué la hermana de Ginny Hoffman sí cometió un delito y por qué, hasta el momento, es la única que ha sido detenida.

"El video del abuso al que ella hace mención no era algo de interés público ni de interés periodístico. La primera en hacerlo público fue ella... Ella lo describió, porque lo reprodujo. Lo adquirió cuando se lo mandaron y lo almacenó, mínimo, desde que se lo mandaron hasta que se grabó el video de ´Patética generación´... porque se muestra en una parte del video cómo ella tiene su celular y se ve la portada del video del abuso", señaló.

De acuerdo con la explicación que concedió Ainara, el proceso de YosStop, quien hace poco mandó un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, es diferente al de los otros implicados, por lo que el tiempo también cambia. La joven, quien en su cuenta de Instagram afirma ser una persona pública, descartó que el que YosStop esté presa y los otros no, sea por una cuestión de importancia.

"No significa que un caso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos, sólo que son procesos diferentes", concluyó.