Alfredo Adame comparte su experiencia en su primera marcha LGBT+

Ciudad de México.- Luego de que el pasado sábado 25 de junio, se realizará la Marcha del Orgullo LGBT+, Alfredo Adame asistió a dicho a evento, no solo para mostrar su apoyo a la comunidad, sino también a su hijo Sebastián, quien anteriormente se habría declarado abiertamente homosexual.

Cabe mencionar que, en días anteriores, el conductor de 64 años ya había prometido que iría a la marcha del orgullo, algo que logró cumplir.

A través de sus redes sociales, el también actor, compartió fotos y videos en los que mostró que se encuentra con un contingente y que viajó en un carro alegórico, junto a más miembros de la comunidad lésbico-gay, con los que tomó algunas instantáneas y se dejó ver muy contento.

Así mismo, en una conferencia de prensa, Adame mencionó que se encuentra a favor de la comunidad a la que pertenece su hijo, pues aseguró que la marcha se trata de “la dignidad, de la valentía, del honor y, sobre todo, de los derechos humanos”.

Además, aprovechó para desmentir los rumores de que haya humillado a Sebastián por ser gay y, por el contrario, salió en su defensa.

“Tengo un hijo que es de la comunidad, ustedes lo conocen y me siento orgullosísimo de él, cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lágrimas y le dije: ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo’”, dijo el conductor.