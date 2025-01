Alicia Machado arremete nuevamente contra Selena Gomez

La exreina de belleza y presentadora de televisión, Alicia Machado, ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras emitir fuertes declaraciones en contra de la cantante y actriz Selena Gomez. A través de la red social ´X´, antes Twitter, circuló una captura de pantalla en la que Machado critica duramente a la estrella pop, generando una ola de reacciones tanto a favor como en contra.

El comentario, presuntamente publicado por Machado, decía: "¡Muchacha pend***! Ya póngase a estudiar español y al gym, mija, al gym. Te mando mis proteínas @aliciamachadodietplan, aburre jessy @selenagomez". La publicación rápidamente se viralizó y desató una gran controversia en redes sociales, donde los seguidores de ambas celebridades expresaron su postura.

Ante la creciente polémica, Machado fue invitada al programa televisivo La Mesa Caliente, donde tuvo la oportunidad de aclarar la situación y confirmar la autenticidad del comentario. Para sorpresa de muchos, la venezolana reconoció que efectivamente fue ella quien escribió el mensaje y justificó su postura con un discurso que no tardó en generar aún más debate.

"Yo hice el comentario. Soy una persona normal como todos, veo las redes sociales y actúo como una persona normal. La mando al gym porque me pasó a mí y ya lo superé hace 29 años, no puedes vivir constantemente con una actitud de víctima y eso me molestó de ella, siempre está enferma", declaró Machado en el programa.

En su intervención, la ex Miss Universo hizo una lista de problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo cáncer de mama, múltiples cirugías, fibromialgia crónica, problemas renales, diabetes y desórdenes alimenticios. Además, recordó que también sufrió acoso y bullying, lo que, según ella, la llevó a superar sus dificultades en lugar de "victimizarse".

Machado reiteró su postura, señalando que, a su parecer, Selena Gomez constantemente enfatiza sus problemas de salud en los medios, algo que la presentadora considera innecesario. "Selena es una estrella, yo lo que dije y escribí es lo que quería decir. Ya deje la lloradera, póngase a estudiar español para que no vuelva a hacer el ridículo", añadió.

Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en redes, donde los seguidores de la cantante defendieron a su ídolo y criticaron a Machado por lo que consideraron comentarios ofensivos e insensibles. Mientras tanto, otros apoyaron la postura de la venezolana, señalando que su punto de vista es válido aunque la forma en que lo expresó haya sido polémica.

Este nuevo enfrentamiento entre Alicia Machado y Selena Gomez sigue generando reacciones en el ámbito del espectáculo y en redes sociales, donde el debate sobre la salud mental, el bullying y la responsabilidad de las figuras públicas sigue estando más presente que nunca.