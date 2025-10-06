Andrea Legarreta estalla por el tercer lugar de Abelito en La Casa de los Famosos México

La final de La Casa de los Famosos México dejó más que emociones: generó una fuerte ola de reacciones entre el público y celebridades, como la conductora Andrea Legarreta, quien no ocultó su inconformidad tras el inesperado tercer lugar de Abelito, mientras Dalilah Polanco subía al segundo puesto del reality.

Legarreta, figura del programa Hoy, reaccionó a través de sus redes sociales apenas se conoció el resultado. Compartió la imagen del momento en que se anunció el tercer lugar para Abelito, y escribió con evidente molestia:

"¡Ellos eran el 1,2! ¡Nooo Abelito! ¿Como tercero? ¡Neta!"

Aunque celebró con entusiasmo la victoria de Aldo de Nigris, a quien calificó como un "gran chavo" y digno ganador, su comentario fue interpretado por muchos como una crítica directa hacia Dalilah Polanco, cuya llegada al segundo lugar ha sido cuestionada por fans del programa, e incluso señalada como favorecida dentro de la competencia.

La tensión se desató durante la final con la salida ordenada de los participantes. Primero fue Mar Contreras en quinto lugar, seguida de Shiky en cuarto. Pero la sorpresa mayor vino con el anuncio de que Abelito ocupaba la tercera posición, dejando el primer y segundo puesto para Aldo y Dalilah, respectivamente.

La emoción del momento se combinó con la controversia, especialmente por la cercanía entre Aldo y Abelito, quienes formaban parte del popular "Team Noche". Muchos seguidores del programa esperaban que ellos ocuparan los dos primeros lugares, lo que hizo que el tercer lugar de Abelito se sintiera, para algunos, como una injusticia.

El resultado volvió a encender las sospechas sobre la transparencia en la votación y la influencia del público, temas que ya habían sido discutidos en redes sociales semanas antes de la final.

Mientras tanto, Aldo de Nigris celebró con lágrimas su victoria, y Dalilah Polanco se encuentra en el centro de la polémica por un resultado que, según varios comentarios, no refleja la percepción general de la audiencia.