Taylor Swift lanza su esperado álbum The Life of a Showgirl

ESTADOS UNIDOS – Taylor Swift ha sorprendido al mundo de la música con el lanzamiento de su esperado álbum de estudio, The Life of a Showgirl. El disco, que se estrenó globalmente este viernes, cuenta con 12 canciones que prometen llevar a los fans a un viaje íntimo y emocional por la vida interior de la cantante durante su exuberante "The Eras Tour".

La artista compartió su emoción con sus seguidores en redes sociales: "No puedo decirte lo orgulloso que estoy de compartir esto contigo, un álbum que se siente tan bien. Un agradecimiento para siempre va a mis mentores y amigos Max y ShellBack por ayudarme a pintar este autorretrato". La nueva era de Taylor Swift se presenta con el color naranja como protagonista, simbolizando la energía interior que vivía tras bambalinas.

Colaboraciones y contenido exclusivo en cines

The Life of a Showgirl marca el reencuentro de Swift con los productores Max Martin y Shellback, quienes colaboraron con ella en Reputation (2017). La lista de canciones incluye una colaboración con Sabrina Carpenter, su ex telonera, en el tema que da nombre al disco.

La artista no se limitó al lanzamiento en plataformas de streaming. Para ofrecer una experiencia multisensorial, Swift estrenará una proyección especial en salas de cine del 3 al 5 de octubre. El evento en cines, que, según estimaciones, podría generar entre 30 y 50 millones de dólares solo en Estados Unidos, incluirá:

Un videoclip exclusivo de su nuevo sencillo, The Fate of Ophelia.

El making-of del álbum.

Una versión karaoke de las canciones.

El significado de la "Era Naranja"

El color naranja, central en la estética de este nuevo álbum, es un reflejo del estado emocional de la cantante. En una entrevista, Swift explicó que el álbum trata sobre su vida interior durante la gira, que fue "exuberante, eléctrica y vibrante", una energía que se traduce en el tono naranja.

Aunque el naranja es el color dominante, un segundo tono, el verde menta, también está presente en la identidad visual. Entre los fans, circula la teoría de que este color simboliza el "desgaste del tiempo y la exposición pública".