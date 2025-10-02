Esto fue lo que ganó Abelito al ser finalista de La Casa de los Famosos México

Ciudad de México. A pocos días de que se anuncie al ganador de La Casa de los Famosos México, Abelito ya puede considerarse uno de los grandes triunfadores de la temporada. Aunque entró como uno de los participantes con el salario más bajo del reality, su llegada a la final le ha dejado una ganancia de al menos un millón de pesos mexicanos, además de un crecimiento digital explosivo.

De acuerdo con reportes de medios como TVNotas, mientras otras celebridades como Ninel Conde, Alexis Ayala o Facundo cobraban entre 400 mil y 500 mil pesos por semana, Abelito habría recibido 100 mil pesos semanales. Sin embargo, su permanencia durante las 10 semanas del programa le aseguró una suma total cercana al millón de pesos.

Popularidad en redes, su otro gran premio:

Más allá del dinero, uno de los aspectos más notables ha sido el impacto en redes sociales. Abelito comenzó el programa con aproximadamente 600 mil seguidores en Instagram y, al llegar a la final, su comunidad superó los 1.6 millones, convirtiéndose en uno de los participantes con mayor crecimiento digital en esta edición.

La combinación de carisma, autenticidad y cercanía con el público joven han sido claves para que Abelito destaque, incluso por encima de figuras con mayor trayectoria en los medios.

Entre los finalistas... y rumbo a los 4 millones

Durante la gala del 1 de octubre, el influencer fue confirmado como uno de los seis finalistas, junto a Mar Contreras, Shiky, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco. El eliminado de la noche fue Alexis Ayala, quien abandonó la casa en el sexto lugar, tras un emotivo mensaje de despedida por parte de "La Jefa".

En la recta final del programa, los finalistas vivieron una noche cargada de emociones: mensajes escritos de sus familias, una participación virtual de la cantante Natalia Jiménez y un show musical del grupo Piso 21 en el jardín de la casa.

El próximo 5 de octubre se conocerá al máximo ganador del reality, quien obtendrá un premio final de 4 millones de pesos. Abelito, con una base sólida de seguidores y un lugar asegurado en el corazón del público, ya figura como uno de los favoritos.