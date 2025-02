Ángela Aguilar en el centro de la polémica por vestidos y presunto plagio musical

Ciudad de México.- Ángela Aguilar vuelve a ser blanco de controversia, esta vez por dos temas que han generado revuelo en redes sociales y el mundo del espectáculo. Por un lado, el diseñador Jacob Meier exige la devolución de varios vestidos exclusivos que le prestó hace más de cinco años y que, según él, la cantante no ha regresado. Por otro, la intérprete enfrenta rumores sobre una supuesta demanda por plagio interpuesta por la cantante británica Adele.

Jacob Meier, reconocido diseñador de moda, ha pedido públicamente a Ángela que le devuelva los vestidos que en su momento le confió y que ahora pretende exhibir en un museo. "No quiero hacer un escándalo, solo quiero que me devuelva mis vestidos o que me paguen por ellos", declaró Meier, señalando que cada pieza tiene un valor de 12,500 dólares, cifra que podría haberse elevado hasta 25,000 dólares tras haber sido usadas por otras celebridades. A pesar de su molestia, el diseñador aseguró que no descarta volver a trabajar con Ángela, a quien considera talentosa y hermosa.

Por otro lado, en redes sociales han circulado versiones sobre un fallo judicial en California que favorecería a Adele en una supuesta demanda por plagio contra la cantante mexicana. La controversia surgió luego de que usuarios en Internet señalaran que el coro de la canción "Qué agonía", interpretada por Ángela Aguilar y Yuridia, guarda similitudes con el éxito "Rolling in the Deep" de Adele.

Aunque no se ha presentado ningún documento oficial que confirme la existencia del litigio, las especulaciones han crecido, alimentadas por el hermetismo de ambas partes. No obstante, el compositor Enrique Guzmán Yáñez, conocido como Fato, salió en defensa de Ángela, asegurando que la canción es original y pertenece a la joven intérprete y a su padre, Pepe Aguilar.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su equipo han emitido declaraciones sobre estas polémicas que la rodean, pero el tema sigue generando debate en el ámbito musical y en la industria del entretenimiento.