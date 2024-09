Arath celebra su pase a la final con brindis y fuerte indirecta a Adrián Marcelo

Ayer se llevó a cabo la novena y última eliminación de la segunda edición de 'La Casa de los Famosos México'.

Anoche, Agustín Fernández se convirtió en el último habitante del cuarto Tierra eliminado por el team Mar que logró llegar juntos a la recta final de la competencia.

Ahora, los finalistas de esta segunda temporada; Mario Bezares, Karime Pindter, Arath de la Torre, Gala Montes y Briggitte Bozzo, competirán esta semana por el primer lugar.

Indirecta de Arath a Adrián Marcelo

Previo a la salida de Agustín, los participantes hicieron el último brindis, en el que Arath de la Torre festejó su pase a la final y aprovechó para lanzarle una indirecta a Adrián Marcelo.

El actor y sus compañeros tuvieron unos minutos para dar unas palabras. De la Torre habló sobre todo lo que había vivido durante 64 días de programa, destacando los fuertes conflictos en los que estuvo involucrado y anunció que no volverá a participar en un reality show. .

El conductor de Hoy recordó con nostalgia la ilusión de divertirse con la que entró a la casa, sin embargo, destacó que sufrió momentos complicados, haciendo referencia al conflicto que tuvo con el regiomontano.

"Compañeros, amigos, amigas, mis princesas, mis reinas, Agustín, Mario... Siento mucha nostalgia porque yo venía con una ilusión de divertirme, y, pues sí nos divertimos pero hubo momentos muy complicados, muy difíciles", expresó.

Posterior, reveló que pese a ya haber estado en proyectos similares, le sorprendió todos los ataques y violencia en su contra por parte de algunos de sus ahora excompañeros.

"Yo a pesar de ser veterano me sorprendí muchísimo de muchas situaciones que se presentaron, de lo que ya no queremos como país, como mexicanos. De que ya no queremos esos ataques con violencia, con señalamiento, con trampas; y creo que hemos luchado juntos por divertirnos".

De la Torre no mencionó a en ningún momento a Adrián Marcelo, pero dejó entrever su decepción por la manera en la que jugó el expresentador de SNSerio, mientras que él y su equipo solo buscaban diversión.

"Y se luchó por divertirse y eso es lo que me decepcionó un poco. Cuando yo estuve la primera vez aquí era un fluir total y absolutamente, y ahora se luchó por ser feliz y costó mucho trabajo y lo sabemos todos".

Además, destacó el logro de Mar de haber sacado a uno por uno de los exintegrantes del cuarto Tierra, sobre todo a los participantes más conflictivos que ya no querían.

"Tuve la fortuna de que las cosas se acomodaran, quedar con mi compadre Mario y quedar junto con él y con todos ustedes a cargo de un lugar maravilloso de un lugar llamado Mar, que arrasó con la Tierra, con lo que no queremos, con lo que no podemos seguir permitiendo ya", indicó.

"Esto es un reality diferente, con un mensaje diferente a toda la gente. Creo que hemos hecho un gran trabajo, creo que hemos logrado sobrevivir con la sonrisa, con la verdad, con la humildad, y sobre todo con esa hermandad que nos ha dado este lugar", añadió.

Finalmente, el comediante anunció que no volverá a participar en un reality show: "Y me despido hoy de cualquier reality en la vida, este veterano se retira el día de hoy. Y los amo, estoy orgulloso de estar aquí, si salgo el día de hoy, salgo con la frente en alto. Que gane el país y que gane la gente".