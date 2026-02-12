Bad Bunny no supera récord de audiencia en Super Bowl LX

NUEVA ORLEANS (AP) — A pesar de la gran expectativa generada por la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, el "Conejo Malo" no logró posicionarse como el show más visto en la historia de la NFL. Según los datos preliminares de audiencia de Nielsen, el evento que enfrentó a los Seattle Seahawks y los New England Patriots atrajo a millones de espectadores, pero se quedó corto frente a la marca impuesta por Rihanna en 2023.

El despliegue visual en el Caesars Superdome de Nueva Orleans incluyó éxitos como "Monaco" y "Titi me preguntó", además de invitados especiales que celebraron la cultura latina. Sin embargo, el pico de audiencia del show no superó los 121 millones de espectadores registrados durante la actuación de la cantante barbadense en Arizona hace tres años.

Factores que influyeron en el rating

Analistas de la industria deportiva señalan que, si bien Bad Bunny es el artista más escuchado en plataformas de streaming, el Super Bowl LX compitió con una fragmentación de audiencia mayor debido al crecimiento de plataformas digitales alternativas y transmisiones en redes sociales que no siempre se contabilizan en el rating televisivo tradicional.

A esto se sumó el desarrollo del partido. Aunque el duelo entre Seahawks y Patriots fue cerrado, el flujo de espectadores fluctuó considerablemente durante la primera mitad, afectando el arrastre de audiencia hacia el intermedio. Aun así, la presentación del puertorriqueño se colocó dentro del Top 5 de los shows más vistos, superando a figuras como Katy Perry y Coldplay.

Un hito para la música en español

A pesar de no romper el récord absoluto de visualizaciones, la NFL calificó el evento como un éxito rotundo en términos de impacto cultural y alcance internacional. Fue la primera vez que un artista solista de habla hispana lideró el show en su totalidad, consolidando la estrategia de la liga por expandir su mercado hacia Latinoamérica y la comunidad hispana en Estados Unidos.