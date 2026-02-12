Moby no se presentará en el Vive Latino 2026: cambios en el line up

Moby no se presentará en el Vive Latino 2026, estaba programado para actuar el 15 de marzo, durante el segundo día de actividades del festival.

Fue a través de un comunicado que la organización del Vive Latino 2026 confirmó que Moby no será parte del festival, pese a que ya se había anunciado.

"Debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, Moby no podrá asistir al Vive Latino. Envía amor y gratitud a todos"

Cambios en el line up del festival

Vive Latino 2026 informó a través de un breve comunicado que habrá cambios en su line up luego de que Moby no estará en el festival debido a "circunstancias imprevistas fuera de su control".

Aunque no se dan más detalles sobre los motivos de su ausencia, en el mensaje se añade que Moby envía "amor y gratitud" a la gente que esperaba verlo en el Vive Latino 2026.

El anuncio de la baja de Moby se da a poco más de un mes de que el festival celebre su nueva edición. Vive Latino 2026 se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Reacciones en redes sociales

Usuarios lamentan la ausencia de Moby en el Vive Latino 2026. Moby era uno de los músicos más esperados de esta edición, por lo que la noticia de su ausencia ha generado gran polémica.

A través de las redes sociales, usuarios lamentaron la ausencia de Moby, aunque algunos empezaron a especular sobre quién podría ser su reemplazo en el Vive Latino 2026.

Será este próximo 20 de febrero que Moby lance su nuevo álbum "Future quiet" con 14 tracks y colaboraciones especiales.

Richard Melville Hall, mejor conocido como Moby, saltó a la fama con su álbum "Everything is wrong" de 1995, compuesto principalmente por música electrónica.

Moby cuenta con 22 álbumes de estudio, sin embargo, la música no ha sido la única escena donde ha participado, ya que también cuenta con dos documentales "Punk Rock Vegan Movie" y "Moby Doc".