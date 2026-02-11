Vizsla Silver pausa Panuco Project tras secuestro de ingenieros en Sinaloa

¿Quién es el dueño de Vizsla Silver? Empresa canadiense dueña de Panuco Project

La minera canadiense Vizsla Silver que opera en México fue señalada por no denunciar el secuestro de ingenieros en Sinaloa.

Esta empresa canadiense no reportó la desaparición de sus ingenieros desde el pasado 23 de enero, cuando fueron secuestrados por un comando armado en el fraccionamiento La Clementina, del municipio de Concordia, Sinaloa.

La empresa canadiense señala tener a su cargo en México el Panuco Project.

¿Quién es el dueño de Vizsla Silver?

A continuación te contamos todo lo que sabemos del dueño de la minera canadiense con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

De acuerdo con información pública, el dueño de Vizsla Silver es Michael A. Konnert, un empresario minero, presidente y director ejecutivo de la minera que opera también en México.

Michael A. Konnert opera el ambicioso Proyecto Pánuco en Sinaloa. Este proyecto ubicado en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa, busca reservas de plata estimadas en 326 millones de onzas equivalentes.

Pero ahora, con la desaparición de los ingenieros, el proyecto Pánuco ha entrado en pausa, mientras mencionan que Vizsla Silver colabora con las autoridades locales y equipos de gestión de crisis.

Críticas a Vizsla Silver

Aunque familiares de los ingenieros acusan a la minera de no haber denunciado su desaparición a las autoridades correspondientes y en su lugar negociar con los grupos del crimen organizado para la liberación de su personal.

Datos sobre Michael A. Konnert

¿Qué edad tiene el dueño de Vizsla Silver? Según datos de internet, Michael A. Konnert, dueño de Vizsla Silver tendría cerca de 37 y 38 años, ya que nació en el año 1988, pero se desconoce su fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es la esposa del dueño de Vizsla Silver? La vida personal de Michael A. Konnert, dueño de Vizsla Silver, es reservada, por lo que se desconoce este dato.

¿Qué signo zodiacal es el dueño de Vizsla Silver? Al no conocerse su fecha de nacimiento precisa, no se puede determinar cuál es el signo zodiacal de Michael A. Konnert, dueño de Vizsla Silver.

¿Cuántos hijos tiene el dueño de Vizsla Silver? La vida familiar de Michael A. Konnert, dueño de Vizsla Silver, es privada, y no se sabe si tiene hijos o no. Pero en entrevistas ha mencionado que tuvo como influencia en los negocios a su padre.

¿Qué estudió el dueño de Vizsla Silver? Información de su perfil en redes sociales como LinkedIn e internet indican que Michael A. Konnert, dueño de Vizsla Silver, tiene estudios en:

Licenciatura en Comercio (B.Com.) con especialidad en Emprendimiento por la Royal Roads University. Diplomado en Gestión de Marketing (Enfoque en Emprendimiento) por el British Columbia Institute of Technology (BCIT). Además de contar con cursos de especialidades como negocios, finanzas, economía, liderazgo y más.

¿En qué ha trabajado el dueño de Vizsla Silver? La trayectoria profesional de Michael A. Konnert, dueño de Vizsla Silver, ha estado enfocada en los negocios mineros y de otros giros ocupando cargos como:

CEO de Cobalt One Energy Corp, Co-fundador de Inventa Capital Corp, Presidente ejecutivo de Vizsla Royalties, CEO, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver.