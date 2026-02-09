Bad Bunny sorprende con su outfit de Zara en el Super Bowl 2026

Bad Bunny hace historia con su outfit de Zara en el Super Bowl 2026

El outfit que Bad Bunny usó en el Super Bowl 2026 estuvo a cargo de Zara, con quienes se mostró agradecido mandándoles un gran detalle. El puertorriqueño Bad Bunny triunfó en el Super Bowl 2026 no solo con un récord en audiencia, sino también hizo historia con su outfit de Zara.

El atuendo impecable en color crema que Bad Bunny, de 31 años de edad, usó para su show del medio tiempo en el Super Bowl fue de Zara, siendo los mismos empleados quienes se llevaron una sorpresa.

¿Cómo ocurrió el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Bad Bunny logró hacer historia en el Super Bowl 2026 con la audiencia y también con el outfit de Zara que eligió para el show de medio tiempo. A diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, el artista principal decidió aparecer con un atuendo homólogo en tono crema con toda la formalidad que representa este show para el ´Conejo Malo´.

El outfit que Bad Bunny usó para el Super Bowl 2026 constó de una camisa, pantalón amplio, corbata, calcetas largas y su propia colaboración de tenis con Adidas "BadBo 1.0", próxima a salir. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el jersey con el estilo de fútbol americano que colocó por encima. Este también fue a tono, con el número 64 y su apellido Ocasio por la espalda. Asimismo, Bad Bunny hizo historia con su outfit añadiendo un reloj Royal Oak de Audemars Piguet en oro amarillo con esfera malaquita.

Detalles del gesto de Bad Bunny hacia Inditex

Por otra parte, a la mitad del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny añadió un blazer cruzado a juego con el resto de su outfit. Según lo que se cree, en esta ocasión el puertorriqueño fue vestido por Storm Pablo y Marvin Dougla Linares, quienes han compartido lo hacen sentir él con sus looks.

Bad Bunny regala jerseys del Super Bowl 2026 a trabajadores de Inditex de Zara

El cantante Bad Bunny hizo historia con su outfit en el Super Bowl 2026 y además tuvo un gran gesto con Inditex, la empresa detrás de la marca Zara y la creadora de la ropa. Según lo compartido por empleados Zara en Arteixo perteneciente a Galicia, el cantante les hizo llegar jerseys idénticos al que él usó en el Super Bowl 2026 con una nota donde reconoció su trabajo.

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten ¡Nos vemos pronto!

Benito."

Mensaje de Bad Bunny a trabajadores de Zara.