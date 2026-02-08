Bad Bunny deslumbra en el Super Bowl LX: Show en Levi's Stadium

Desde el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, el artista puertorriqueño llevó al escenario un show de gran formato que reforzó la proyección global de la música urbana ante una audiencia masiva.

Durante cerca de 13 minutos, el cantante interpretó un medley de sus temas más populares, acompañado de una producción visual ambiciosa, coreografías multitudinarias y efectos escénicos que integraron referencias a la cultura caribeña y a su identidad artística.

La expectativa por su participación creció desde días antes, cuando adelantó su intención de representar sus raíces y el idioma español en un escenario históricamente dominado por propuestas anglosajonas.

¿Cómo fue la presentación de Bad Bunny?

La presentación inició con "Tití Me Preguntó", en un montaje que recreó paisajes rurales del Caribe: campos, mercados y escenas cotidianas inspiradas en Puerto Rico. Vestido de blanco, el artista recorrió la escenografía rodeado de elementos tradicionales como puestos de cocos, comerciantes y referencias a la vida popular boricua, incluyendo boxeadores y vendedores de joyería.

El show continuó con "Yo Perreo Sola", interpretada desde una estructura escénica que simulaba una casa caribeña. En ese momento apareció Cardi B como invitada especial, reforzando el carácter colaborativo del espectáculo.

Después, el set mantuvo su energía con "Voy a Llevarte Pa PR" y un bloque reguetonero que incluyó un guiño a "Gasolina", de Daddy Yankee, antes de enlazar con "EoO" y otros fragmentos musicales.

¿Qué mensajes transmitió Bad Bunny durante su actuación?

En medio de la presentación, Bad Bunny dirigió un mensaje al público sobre la importancia de creer en uno mismo y continuar persiguiendo metas. El momento dio paso a una escena teatral de boda sobre el escenario, que añadió un componente narrativo a la puesta en escena.

Más adelante, Lady Gaga apareció como invitada para interpretar junto al puertorriqueño una versión especial de "I Die With a Smile", generando uno de los instantes más comentados del show.

La atmósfera cambió con un segmento más melódico que incluyó "Baile Inolvidable", además de un mensaje emocional dirigido al público sobre amar sin miedo.

En otra escena simbólica, el artista entregó uno de sus premios Grammy a un niño, gesto que fue interpretado como una referencia a la inspiración y al relevo generacional dentro de la música latina.

En la recta final, la escenografía se transformó nuevamente para incorporar elementos visuales inspirados en su proyecto Debí Tirar Más Fotos.

A este momento se sumó Ricky Martin como invitado especial, reforzando el homenaje a distintas generaciones del pop latino y cerrando una presentación que apostó por visibilizar la identidad puertorriqueña y el alcance internacional de la música en español dentro del Super Bowl.