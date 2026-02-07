José Manuel Figueroa responde ante fuertes señalamientos de Imelda Garza

El nombre de José Manuel Figueroa volvió al centro de la atención pública luego de que Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, realizara una declaración polémica que desató una nueva controversia familiar. El conflicto surge en medio del enfrentamiento verbal que Imelda mantiene desde hace días con Maribel Guardia, a un año de que la actriz emprendiera acciones legales en su contra con el objetivo de salvaguardar a su nieto, José Julián.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Imelda afirmó que Julián Figueroa habría sido víctima de abuso sexual presuntamente por parte de su hermano José Manuel, y aseguró que Maribel Guardia tenía conocimiento de esta situación. Posteriormente, Imelda solicitó que el audio de la entrevista fuera retirado y más tarde argumentó que se trataba de contenido generado con Inteligencia Artificial.

Ante estos señalamientos, José Manuel Figueroa expresó su intención de proceder legalmente contra Imelda, según declaró a la periodista Ana María Alvarado. El cantante lamentó profundamente lo dicho y manifestó que prefería que fuera Maribel Guardia quien se pronunciara primero sobre el tema.

Reacción de Maribel Guardia

La actriz y cantante rompió el silencio mediante un comunicado extenso en el que rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como irresponsables y sin sustento. En el texto, pidió respeto para la memoria de su hijo Julián Figueroa y solicitó que no se involucrara a terceros sin pruebas, al tiempo que expresó su deseo de que el joven descanse en paz.

Desde hace aproximadamente un año, Imelda Garza ha dado a conocer presuntas situaciones delicadas del entorno familiar de Julián Figueroa, señalando que habría estado en riesgo en distintas etapas de su vida. Entre sus declaraciones, ha mencionado un supuesto abandono durante su infancia y responsabilizó a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de no permitir que Julián continuara en rehabilitación, hecho que, según ella, estaría relacionado con el infarto que sufrió en abril de 2023 y que derivó en su fallecimiento.