Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera: privacidad ante rumores de Toñita

Carlos Rivera responde a rumores y defiende la privacidad de su matrimonio
Las bromas y comentarios entre dientes que hizo Toñita sobre la supuesta preferencia sexual de Carlos Rivera parecen haber encontrado, por fin, una respuesta por parte del cantante y actor. Durante una entrevista con Ventaneando, el intérprete aseguró que está acostumbrado a este tipo de señalamientos y que ha aprendido a no darles importancia.
"Que la gente crea o no ciertas cosas no lo puedes controlar. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, la gente va a hablar, va a decir, va a creer o no va a creer. Para mí lo más importante —como dice mi canción Digan lo que digan— es justo eso. No me está pasando ahora, esto es de mucho tiempo y seguirá pasando probablemente", expresó.
Comentarios de Toñita sobre Carlos Rivera
Aunque Rivera no mencionó directamente el nombre de la también exacadémica, no es la primera vez que Toñita lanza comentarios críticos sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez.
El cantante enfatizó que las decisiones que ha tomado en su vida no han sido para agradar al público y explicó que esa misma postura es la razón por la que mantiene su relación lejos de los reflectores.
"No he hecho nada en mi vida para agradar a nadie. En mi música sí, pero en lo personal no. Por eso no mostramos nada: nunca nos han visto en revistas, ni en portadas, ni en la boda, ni nada, ni lo verán. Lo hemos guardado para nosotros y eso vale todo", afirmó.