Brenda Bezares habla tras ser comparada con Florinda Meza

Recientemente, Brenda Bezares, esposa del ganador de la Casa de los Famosos y ex conductor de televisión, Mario Bezares, ha sido criticada en las redes sociales, esto debido a que la acusan de intentar robar el foco de atención de su esposo.

Ante estas prácticas de la esposa de Mayito, usuarios de las redes sociales la han comparado con la actriz, Florinda Meza, comparando los comportamientos que la intérprete de Doña Florinda tenía con su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños.

En los últimos años de la vida del comediante, Florinda Meza tomo un papel protagónico cuando se le hacían entrevistas a Bolaños, que por su avanzada edad, tenía dificultades a la hora de responder.

Ante estas comparaciones, Brenda Bezares señalo que no tiene que opinar sobre las acusaciones, pero se dijo honrada de ser comparada con Florinda Meza.

Brenda Colgares no soportó que le dijeran Florinda Meza JAJAJAJA

Toda la familia ya anda colgándose, ella en la obra de teatro y el hijo en shows pic.twitter.com/fPQoNSv7us — Lu (@luberriesx) October 15, 2024

"No tengo nada que decir, las redes sociales opinan muchas cosas (...), se los agradezco muchísimo, no tengo nada que decir respecto a eso, las redes opinan, las redes tienen diferentes puntos de opinión y yo me quedo con lo bueno, yo sé mi historia junto con mi esposo y a veces se llegan a sacar de contexto las cosas (...), es un honor, porque es una señorona (hablando de su comparación con Florinda)", Señalo Bezares.

Además de las comparaciones, Brenda Bezares ha hecho declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Durante una entrevista, la esposa de Mario Bezares reveló que ha tenido romances con reyes y príncipes, lo que dejó a muchos sorprendidos.