'Burrita Burrona' se quita la botarga y rompe en llanto

Monterrey.- Durante el programa Pinky Promise, el cual es dirigido por Karla Díaz, la Burrita Burrona junto con Turbulence tuvieron una larga plática donde Burrita terminó por quitarse la botarga y rompió en llanto ante miles de espectadores.

Ella (Burrita Burrona) se sintió muy agradecida con Turbulence por haber creído en ella y hacerla sentir que podía seguir adelante a pesar de las adversidades que pasó.

"Yo sé que ella no puede creer o no sé, pero si yo algo lo he hecho por amor ha sido por Turbulence Dragg Queen porque es mi amiga, es mi hermana, merece el respeto de toda la gente y es una de las mejores Dragg Queen que tiene México.

"Yo les voy a pedir a toda la gente que me sigue, que todo el amor y respeto que tengan siempre sea acerca de Turbulence porque sin ella yo no estaría aquí.

"Si algo yo sé hacer, es ser agradecida y agradezco que ella me haya creído. Te amo y eres una perra", señaló Burrita Burrona en el programa mientras lloraba sin la botarga puesta.

En dicho programa se tocaron muchos temas muy emotivos, pero sin duda, el que más causó miles de emociones fue cuando la Burrita Burrona señaló que ella no venía de una familia con dinero y le pesaba mucho ver las carencias que padecía su familia y sus hermanos.

Por lo tanto, la Burrita abrió su corazón durante el programa y con lágrimas en los ojos comenzó a recordar el difícil pasado que había tenido antes de alcanzar la fama.

"Yo no vengo de una familia de dinero (..) cuando sabía que llovía a mi me daba mucho miedo porque yo decía "se va a meter el agua a mi casa, no tengo un techo que me proteja" y yo veía la desesperación de mi madre de decir:

"Yo no quiero que mis hijos vivan esto", pero, no la puedes culpar porque es tu madre y a nadie se le ha enseñado a ser madre en esta vida", dijo la Burrita Burrona.

Asimismo, señaló que todo lo que hace es para que sus hermanos y su madre puedan tener una mejor vida, algo que él hubiera querido tener.

"Algo que yo tengo tatuado es que yo me puedo quedar sin comer, pero mi madre y a mis hermanos jamás. Jamás les va a faltar. Mi mayor motor es que mi madre y mis hermanos, honestamente y orgullosamente, quiero que vivan la vida que no tuve. Todo lo que hago, yo lo voy a hacer porque quiero una vida mejor para ellos", señaló en el programa..