Rumor sobre Callaíta de Bad Bunny y Cazzu vuelve a cobrar fuerza

Un viejo rumor de la música urbana ha regresado con fuerza a las redes sociales: la posibilidad de que "Callaíta", uno de los mayores éxitos de Bad Bunny, haya sido una dedicatoria directa a la rapera argentina Cazzu.

La teoría resurgió tras la viralización de un video en TikTok que recopiló diversas coincidencias visuales, físicas y temporales entre la artista y la protagonista del videoclip del tema, reavivando el debate sobre el breve romance que mantuvieron los cantantes en el pasado.

¿Cuál es el contexto de su relación?

Un Romance Discreto en el Pasado

Aunque ambos artistas han sido discretos sobre su relación, los fans recordaron que entre Cazzu y Bad Bunny existió un vínculo sentimental entre 2017 y 2018. La propia cantante argentina confirmó hace tiempo que, aunque fue un romance corto, sí mantuvieron una relación real y que a pesar de la separación, conservan una buena amistad.

La teoría fan que conecta "Callaíta" con Cazzu se sostiene en varios puntos:

¿Qué similitudes destacan los fans?

Similitud Estética: La modelo que protagoniza el video musical del tema guarda un notable parecido con la estética que Cazzu usaba en aquella época: cabello oscuro cortado al hombro, un estilo urbano marcado y un maquillaje distintivo.

Coincidencias Narrativas: Algunos seguidores aseguran que ciertas escenas del video musical coinciden con anécdotas o momentos que se atribuyen a la pareja durante su tiempo juntos.

A pesar del fenómeno fan que ha desatado el resurgimiento de la teoría, ni Bad Bunny ni su equipo han confirmado nunca que la canción estuviera inspirada en la rapera argentina. El cantante puertorriqueño nunca ha hablado públicamente de una musa específica detrás de la canción.

¿Cómo ha reaccionado el público?

El video viral logró despertar la nostalgia entre los seguidores de ambos artistas, quienes ahora vuelven a especular sobre los detalles de este breve pero significativo encuentro en la escena de la música urbana latina.