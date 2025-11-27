Tiroteo en Washington D.C.: dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Las autoridades estadounidenses han identificado al presunto autor del tiroteo que ocurrió este miércoles y dejó a dos miembros de la Guardia Nacional heridos de gravedad en Washington D.C.. Medios locales, citando a fuerzas de seguridad, revelaron que el atacante es Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021.

El incidente tuvo lugar en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca, la residencia presidencial, generando una fuerte conmoción en la capital. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, había descrito previamente al responsable como un "pistolero solitario", y calificó el ataque como un acto dirigido específicamente contra los uniformados.

¿Cuál es el estado de los heridos?

Ambos soldados de la Guardia Nacional se encontraban armados al momento del ataque y fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales en la capital. Aunque se reportan estables, su estado de salud es considerado crítico. Hasta el momento, no se han confirmado públicamente los detalles sobre cómo fue repelido el fuego o si hubo intercambio de disparos.

Por su parte, Lakanwal fue detenido por las fuerzas de seguridad y se encuentra bajo custodia. El sospechoso presenta diversas heridas de arma de fuego.

¿Qué contexto político rodea el despliegue de la Guardia Nacional?

Este ataque se produce en medio de una disputa política y legal en torno al despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. El presidente Donald Trump había ordenado su permanencia en la ciudad, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad pública. Sin embargo, un tribunal de la capital falló recientemente en contra de esta medida, dictaminando que excedía las facultades presidenciales y estableciendo el 11 de diciembre como fecha límite para el retiro de las tropas.

Ese mismo miércoles, la Administración Trump presentó una moción de emergencia para apelar dicho fallo y evitar el retiro de los integrantes de este cuerpo, lo que subraya la tensión política que rodea a la presencia de la Guardia Nacional en la capital estadounidense.