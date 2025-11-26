Raúl Rocha Cantú enfrenta orden de aprehensión por huachicol en Miss Universo

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, actual dueño del certamen Miss Universo, se encuentra en el centro de un nuevo escándalo que trasciende la polémica reciente del concurso de belleza. Según reportes periodísticos, el magnate habría recibido una orden de aprehensión por su presunta vinculación con delitos graves como huachicol (robo de combustible) y tráfico de armas en beneficio de asociaciones criminales.

De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, tras recibir la notificación de la orden judicial, liberada el pasado 15 de noviembre, Raúl Rocha Cantú se acogió al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR). Este acuerdo, formalizado el 19 de noviembre, busca garantizar su seguridad, integridad física y vida ante el "riesgo o peligro inminente" derivado de su participación en el procedimiento penal.

¿Qué delitos se le imputan a Raúl Rocha Cantú?

Las primeras investigaciones detallan que el empresario habría estado involucrado en el trasiego ilegal de combustible. Se le acusa de realizar operaciones de huachicoleo de hidrocarburos provenientes de Guatemala, evadiendo el pago de la fracción arancelaria correspondiente.

La red ilegal de distribución operaría a través de distintos centros logísticos, incluyendo un punto en Querétaro denominado "La Espuela", donde se recibían carrotanques con combustible. Posteriormente, en un sitio conocido como "El Patio", se realizaban mezclas con aditivos para mejorar la calidad y presentación del producto final, que luego se distribuía a diversas empresas.

Adicionalmente, las acusaciones señalan que Rocha Cantú habría suministrado armas a grupos criminales como el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

¿Cómo afecta esto al certamen Miss Universo?

Los problemas legales del dueño de Miss Universo se suman a la crisis de credibilidad que atraviesa el certamen. La reciente edición, celebrada el 21 de noviembre en Tailandia, ha sido blanco de presuntas acusaciones de fraude que cuestionan el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

De hecho, existen rumores sobre una supuesta negociación entre Raúl Rocha y el padre de la ganadora, quien ocupa un cargo directivo en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunado a esto, varios miembros del jurado, incluyendo el músico franco-libanés Omar Harfouch, han denunciado públicamente la falta de transparencia en el proceso de votación y han acusado a Raúl Rocha Cantú de intentar presionarlos para favorecer a ciertas candidatas, llegando incluso a exigir su renuncia como presidente de la Organización Miss Universo.

La decisión de acogerse al programa de testigos protegidos de la FGR subraya la gravedad de las imputaciones contra el magnate, quien ahora enfrenta un futuro legal incierto en medio de una intensa polémica mediática y empresarial.