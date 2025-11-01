MTV cancela definitivamente el programa Ridiculousness

MTV ha anunciado la cancelación definitiva de "Ridiculousness", el programa de videos virales que se convirtió en uno de los pilares de su programación durante 14 años. La serie, que acumuló más de 1,700 episodios, concluirá oficialmente con su temporada número 46.

La decisión, comunicada al elenco y al equipo el 31 de octubre de 2025, forma parte de una reestructuración interna de MTV, impulsada por la reciente fusión de Paramount+ con Skydance.

El Legado del Show de Videos Virales

Creado en 2011 por el skater profesional y empresario Rob Dyrdek, quien fungió como conductor principal, Ridiculousness llevó a la televisión el humor de los videos caseros adaptado a la cultura digital. El formato se popularizó gracias a la química de Dyrdek con el co-anfitrión Sterling "Steelo" Brim y Chanel West Coast, esta última famosa por sus risas incontrolables.

Pilar de la Programación: Durante años, el programa fue esencial para MTV, llegando a ocupar hasta 113 de las 168 horas semanales de programación en 2020.

Influencia Cultural: Aunque nunca recibió premios de la crítica, el show logró un reconocimiento cultural por capturar el espíritu de internet e influir en la creación de memes y compilaciones virales.

Spin-offs: Su éxito dio lugar a versiones derivadas como Deliciousness y Adorableness.

Recortes Presupuestarios y Reestructuración

La cancelación se produce en medio de recortes presupuestarios significativos tras la fusión de Paramount+ y Skydance. La reestructuración busca renovar la oferta del canal con nuevos formatos y voces más experimentales, a la vez que reduce costos operativos.

Se reveló que MTV pagaba a Rob Dyrdek al menos 32.5 millones de dólares al año por el programa, incluyendo bonos por episodio, lo que hizo que la serie fuera un objetivo principal en los ajustes financieros.

Aunque no habrá nuevos episodios, el público podrá seguir viendo las entregas ya grabadas, que continuarán emitiéndose hasta 2026. Algunas temporadas también estarán disponibles en la plataforma Paramount++.