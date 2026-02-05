Iron Lung de Markiplier arrasa en cines: ¿Cuándo llegará a México?

Iron Lung, la película de terror independiente de un youtuber, ¿puede verse en México?

Iron Lung es la nueva película de terror independiente que está batiendo récords y desplazando películas grandes de Hollywood, pero, ¿dónde puede verse en México? Te decimos.

La película de Iron Lung está basada en el videojuego de terror homónimo, siendo escrita, producida, dirigida y protagonizada por el youtuber Markiplier, misma que está dando de qué hablar en el gremio cinematográfico.

¿Dónde ver la película Iron Lung en México?

Iron Lung es la película de terror independiente que está sacudiendo a la industria, pues le está dando batalla a las grandes cintas de Hollywood como 'Send Help' de Sam Raimi o el documental de Melania Trump. Y es que al ser una película del youtuber Markiplier, fan del videojuego Iron Lung, habló directamente con los cines de Estados Unidos para poder estrenar su película para que más fans pudieran disfrutarla; el resultado fue que terminó arrasando a grandes producciones.

Se sabe que Iron Lung logró abrir en más de 4 mil cines gracias a la movilización masiva de sus 38 millones de fans en YouTube, sin distribuidores tradicionales. Por lo que de momento solo está disponible en cines de Estados Unidos y aún no llega a México; sin embargo, los fans están movilizándose entre las cadenas de cine para que logren traerla.

Confirmación de Markiplier sobre el estreno

Mientras tanto, Markiplier confirmó que Iron Lung estará una semana más en los cines y que además, se está trabajando para lanzar ediciones físicas y en streaming para que más personas puedan verla, aunque de momento no hay ninguna plataforma confirmada.