José Manuel Figueroa en el centro de acusaciones de Imelda Tuñón

Escala el conflicto familiar: Imelda Tuñón lanza delicada acusación contra José Manuel Figueroa

Una vez más, el conflicto público que enfrentan Maribel Guardia y Marco Chacón contra Imelda Garza Tuñón escaló de nivel, luego de que la viuda de Julián Figueroa revelara un presunto abuso sexual del que habría sido víctima el cantante cuando era niño, señalando como responsable a su hermano mayor, José Manuel Figueroa.

¿Qué reveló Imelda Tuñón?

La disputa por la herencia y la ya relegada custodia de José Julián quedaron en segundo plano tras una serie de revelaciones íntimas que han salido a la luz entre quienes alguna vez conformaron una familia. El señalamiento comenzó a circular en redes sociales, particularmente en X, donde se difundió como noticia que Imelda habría compartido un audio con diversos periodistas, entre ellos Adis Tuñón, conductora de Imagen Televisión, quien confirmó haber recibido dicho material.

"Imelda Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de abusar sexualmente de Julián cuando era niño, asegurando que Maribel sabía", se lee en un mensaje difundido por la cuenta identificada como @LaPortadaAI1.

Reacciones de los medios

De manera paralela, medios como TV Notas retomaron el señalamiento, subrayando que, al no existir confirmación directa por parte de Maribel Guardia, Marco Chacón o la propia Imelda de forma pública, la versión debía tratarse con cautela y mantenerse en el terreno del rumor.