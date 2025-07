Sean 'Diddy' Combs absuelto de cargos graves en juicio federal

El rapero y empresario Sean "Diddy" Combs fue absuelto por el jurado de los cargos más graves en su juicio federal en Nueva York, incluyendo tráfico sexual y conspiración de crimen organizado (RICO). Sin embargo, fue declarado culpable de transportar personas para prostitución, también conocido como violación de la Ley Mann Act.

El veredicto, emitido el 2 de julio tras una deliberación de varios días, representa un fallo dividido. Combs obtuvo la absolución de los cargos relacionados con una supuesta red criminal que habría usado intimidación y coerción para organizar fiestas sexuales, pero fue hallado responsable de coordinar y transportar a dos mujeres para involucrarse en actividades de prostitución con escorts .

Los cargos por transporte para prostitución implican el traslado de una o más personas a través de líneas estatales o federales con la intención de ejercer servicios sexuales. Combs enfrenta hasta 20 años de prisión, al contabilizarse dos cargos, aunque el máximo combinado es de 10 años por cada cargo .

El juicio incluyó testimonios clave de dos mujeres identificadas como Cassie Ventura y otra acusadora bajo seudónimo "Jane", quienes describieron encuentros sexuales meticulosamente organizados por Combs y su entorno. Cassie Ventura relató haber sido manipulada y sometida a fiestas sexuales acompañadas de drogas y coacción, mientras que "Jane" detalló un patrón de control emocional y dependencia financiera .

Por su parte, la defensa insistió en que las relaciones fueron consensuadas y que Combs no dirigía una organización criminal. Argumentaron que se trataba de un estilo de vida no convencional, no de tráfico sexual. Aceptaron que hubo violencia, pero afirmaron que no se trató de una trama criminal organizada bajo RICO.

Combs, detenido desde septiembre de 2024 sin derecho a fianza, reaccionó con alivio al escuchar el fallo. Tras ser declarado culpable de los cargos menores, se espera que permanezca tras las rejas hasta la sentencia, programada próximamente.

Este veredicto mixto marca un momento decisivo para Combs: aunque puede eludir una condena por tráfico sexual o crimen organizado, aún se enfrenta a una posible condena prolongada por prostitución. Expertos legales señalan que la declaración de culpabilidad podría acelerar un acuerdo con la fiscalía o motivar un apelación, en vista de la controversia en torno a los cargos menos graves.