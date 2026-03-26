Claudia Sheinbaum critica rechazo a revocación de mandato en México

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó este jueves como "no bueno" el que diversos legisladores, incluidos algunos aliados y la oposición, votaran en contra de adelantar la revocación de mandato para el año 2027. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la resistencia a integrar este ejercicio democrático en las elecciones intermedias responde a un "temor político" de los partidos ante la posibilidad de que su presencia en la boleta fortalezca la votación a favor de su movimiento.

La postura de Sheinbaum sobre la revocación de mandato

La postura de Sheinbaum surge tras el debate en el Senado de la República sobre el llamado "Plan B" de la reforma electoral, donde el artículo relativo a la revocación de mandato fue frenado, manteniendo la fecha original de este proceso para el año 2028. La presidenta argumentó que adelantar el ejercicio al 2027 no solo representaría un ahorro significativo de recursos públicos al realizarse en conjunto con las elecciones federales, sino que también reafirmaría el principio de que "el pueblo pone y el pueblo quita", una de las banderas principales de la actual administración.

Reacciones de los partidos y análisis legislativo

Según la jefa del Ejecutivo, los partidos de oposición (PAN, PRI y MC) y algunos sectores críticos dentro de la coalición gobernante temen que la ratificación de su mandato impulse la participación ciudadana y beneficie electoralmente a Morena. Sheinbaum rechazó tajantemente estas interpretaciones, asegurando que, de haberse aprobado para el 2027, ella no realizaría campaña por ningún partido político, limitándose a cumplir con el mandato constitucional de someterse a la voluntad popular a la mitad de su sexenio.

Analistas legislativos señalan que la falta de consenso en este punto específico obligó a Morena y a sus aliados a retirar la propuesta de revocación anticipada para asegurar la aprobación del resto del paquete de reformas, que incluye la reducción de privilegios y ajustes presupuestarios en el Instituto Nacional Electoral (INE). La mandataria insistió en que "la gente se da cuenta de quién vota en contra de la participación ciudadana", sugiriendo que el costo político de este rechazo será evaluado por los votantes en los próximos comicios del 2026 y 2027.

Argumentos de los partidos en contra de la revocación

Por su parte, el Partido del Trabajo (PT) y otras fuerzas políticas han argumentado que su voto en contra de la fecha de 2027 busca preservar la equidad en las contiendas locales, evitando que la figura presidencial eclipse las campañas de gobernadores y diputados. Sin embargo, para Claudia Sheinbaum, este argumento es insuficiente frente al beneficio de la austeridad y la profundización de la democracia participativa. La presidenta concluyó señalando que, aunque el artículo 35 constitucional permanecerá sin cambios por ahora, su administración seguirá promoviendo que la ciudadanía ejerza su derecho a calificar el desempeño del gobierno de manera directa.

Con este pronunciamiento, el "Plan B" electoral avanza en el Congreso con una victoria parcial para el Ejecutivo, pero con una herida abierta en la relación con sus aliados estratégicos. La decisión de mantener la revocación de mandato en 2028 redefine el tablero político para la segunda mitad del sexenio, dejando claro que el camino hacia la reforma total del sistema electoral mexicano sigue enfrentando obstáculos técnicos y políticos de alto nivel. Sheinbaum reafirmó que la transformación del país no se detiene y que la transparencia en las votaciones del Congreso es la mejor herramienta para que el pueblo juzgue a sus representantes.