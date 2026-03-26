Jimmy Fallon enfrenta críticas tras maltrato a fans de BTS en Nueva York

NUEVA YORK — El regreso de la agrupación surcoreana BTS a la televisión estadounidense se ha visto empañado por una intensa ola de críticas dirigidas hacia el presentador Jimmy Fallon y la producción de The Tonight Show. A través de redes sociales, integrantes del club de fans oficial de la banda, conocido como ARMY, denunciaron haber recibido un "trato cruel" durante las grabaciones de los programas especiales transmitidos este 25 y 26 de marzo de 2026, señalando además que el humor del conductor incluyó bromas que fueron percibidas como ofensivas y fuera de lugar hacia los idols.

El regreso de BTS a la televisión estadounidense

La controversia estalló tras la difusión de testimonios de seguidores que asistieron a los estudios de la NBC en Nueva York. Según los relatos, la producción habría implementado medidas logísticas que dejaron a decenas de fanáticos en una situación de vulnerabilidad, incluyendo el retiro de teléfonos móviles y la falta de transporte de retorno tras finalizar la jornada. Una de las denuncias más virales detalla cómo un grupo de fans fue trasladado en autobús a una ubicación externa para una dinámica que nunca ocurrió, dejándolos varados sin medios de comunicación y en un ambiente de incertidumbre que provocó lágrimas y frustración entre los asistentes.

Críticas al humor de Jimmy Fallon

Además del maltrato logístico, el ARMY ha señalado que ciertos segmentos del programa incluyeron comentarios por parte de Jimmy Fallon que fueron interpretados como una falta de respeto hacia la trayectoria y la identidad cultural de BTS. A pesar de la histórica relación cercana que el presentador presumía tener con el grupo, los seguidores argumentan que el tono de las bromas en esta nueva aparición cruzó la línea de la camaradería para caer en el menosprecio, lo que ha generado una campaña masiva de desaprobación bajo hashtags de tendencia global que exigen una disculpa pública por parte de la cadena y el conductor.

Analistas de la industria del entretenimiento señalan que el poder de convocatoria y organización del ARMY es un factor que los programas de late-night no deben subestimar. En este 2026, la sensibilidad respecto a la representación de artistas asiáticos y el trato a las comunidades de fans ha cobrado una relevancia crítica. El incidente en el programa de Fallon pone de relieve la desconexión que puede existir entre las metas de producción televisiva y la experiencia humana de quienes asisten para apoyar a sus artistas favoritos, transformando lo que debería haber sido una celebración en un foco de conflicto mediático.

Por su parte, ni la NBC ni los representantes de Jimmy Fallon han emitido un comunicado oficial para abordar las acusaciones de maltrato. Mientras tanto, en México y Latinoamérica, los fans que sintonizaron el especial a través de plataformas de streaming han manifestado su apoyo a quienes vivieron la experiencia en el set, haciendo un llamado a boicotear los clips oficiales del programa hasta que se brinden explicaciones claras. La relación de "amigo de la banda" que Fallon construyó durante años parece estar en su punto más crítico tras este accidentado regreso de BTS a la pantalla chica.

Con la emisión del segundo especial programada para este jueves, la tensión sigue en aumento. El ARMY ha demostrado una vez más que su lealtad hacia BTS incluye una vigilancia estricta sobre cómo son tratados sus ídolos y su comunidad en los medios occidentales. El desenlace de esta polémica definirá si The Tonight Show podrá mantener su estatus como uno de los espacios predilectos para el K-pop en Estados Unidos o si el daño a su reputación entre los fans más apasionados del mundo será irreversible.