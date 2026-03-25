Miley Cyrus se convierte en ícono global tras Hannah Montana

'¿Qué fue de los protagonistas de Hannah Montana a 20 años de su estreno?

Hace 20 años, Hannah Montana se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Channel, marcando a toda una generación con la historia de Miley Stewart, una adolescente que vivía entre la normalidad y la fama como estrella pop. Hoy, a dos décadas de su estreno, la pregunta es inevitable: ¿qué ha sido de sus protagonistas?

Miley Cyrus: De estrella juvenil a figura consolidada en la música

El caso más emblemático es el de Miley Cyrus, quien logró una transición poco común de estrella infantil a figura consolidada en la industria musical. Tras el final de la serie en 2011, rompió con su imagen juvenil y apostó por un estilo más arriesgado.

Álbumes como Bangerz marcaron un antes y un después en su carrera. Aunque su trayectoria ha estado rodeada de polémicas, también ha acumulado éxitos importantes. En 2025, ganó un Grammy por la canción Flowers, consolidando su lugar como una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo.

Impacto de Hannah Montana en la cultura pop y su legado

La serie no solo catapultó a Miley Cyrus a la fama, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura juvenil de la época. Con su mezcla de comedia y música, Hannah Montana se convirtió en un fenómeno que aún resuena entre sus seguidores.

Trayectoria de los protagonistas de Hannah Montana en la actualidad

Además de Miley, otros actores también han seguido caminos diversos en sus carreras. Algunos han optado por la actuación, mientras que otros han explorado el mundo de la música o han mantenido un perfil bajo. La evolución de cada uno de ellos refleja el impacto que la serie tuvo en sus vidas.