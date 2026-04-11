Coachella 2026: Transmisión gratuita para México ¿Dónde ver?

MONTERREY — El festival Coachella 2026 inicia este viernes 10 de abril en Indio, California, y los seguidores en México podrán seguir la transmisión completa de forma gratuita. El evento, que se extiende durante dos fines de semana, ha habilitado una infraestructura digital sin precedentes para su audiencia global a través de plataformas de video bajo demanda.

La transmisión oficial está disponible exclusivamente en el canal de YouTube de Coachella. A diferencia de ediciones anteriores, este año se han habilitado siete señales simultáneas que corresponden a los escenarios principales: Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora y Quasar, permitiendo a los usuarios elegir su artista preferido en tiempo real.

Horarios y canales para México

Para los espectadores en México, las transmisiones en directo comenzarán diariamente a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). YouTube ha integrado la función Multiview, que permite visualizar hasta cuatro escenarios distintos en una misma pantalla, además de una señal continua denominada "Coachella TV" con contenido curado y repeticiones.

El primer fin de semana, del 10 al 12 de abril, cuenta con un cartel encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. Los horarios han sido ajustados para facilitar la sintonía desde territorio mexicano, considerando que la diferencia horaria es de solo una hora respecto a la sede en el desierto de California.

Lineup y artistas destacados por escenario

La programación del sábado 11 de abril destaca por la presencia de Justin Bieber en el escenario principal, además de presentaciones de The Strokes y Addison Rae. Para el domingo 12 de abril, la colombiana Karol G cerrará las actividades del escenario Coachella, consolidando la presencia latina en el festival.

Según el cronograma oficial, otros actos relevantes incluyen a The xx, Nine Inch Noize (colaboración entre Nine Inch Nails y Boys Noize), y artistas con fuerte base de fans en México como Morat e Interpol. La calidad de la transmisión alcanzará una resolución de 4K en los escenarios principales para usuarios con dispositivos compatibles.

Novedades tecnológicas en la transmisión de 2026

El festival ha implementado la opción "Watch With", una herramienta que permite a los fans seguir los conciertos acompañados de comentarios de creadores de contenido seleccionados. Esta modalidad busca replicar la experiencia social del festival para quienes lo ven desde sus hogares o dispositivos móviles.

Asimismo, todas las presentaciones quedarán disponibles para su visualización bajo demanda una vez concluida la jornada diaria. Las autoridades del festival confirmaron que el segundo fin de semana (del 17 al 19 de abril) mantendrá el mismo esquema de transmisión gratuita y acceso global.