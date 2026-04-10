Alberto del Río enfrenta prisión preventiva en San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. — El reconocido luchador profesional José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido internacionalmente como "Alberto del Río", fue vinculado a proceso este viernes 10 de abril de 2026, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Un juez de control determinó que el exatleta de la WWE deberá permanecer recluido en un centro penitenciario estatal mientras se desahoga la investigación complementaria por las acusaciones que pesan en su contra.

La decisión judicial ocurre tras una audiencia maratónica en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas suficientes para que el juzgador considerara necesaria la restricción de su libertad. Aunque los detalles específicos de los cargos se han mantenido bajo reserva para proteger el debido proceso y la integridad de las partes involucradas, se confirmó que el proceso se lleva a cabo en territorio potosino, de donde es originario el deportista. En este abril de 2026, el caso ha captado la atención mediática debido a la prominencia global del imputado.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con fuentes cercanas al Poder Judicial del Estado, la defensa de Rodríguez Chucuan solicitó el beneficio de libertad bajo fianza o el uso de brazalete electrónico; sin embargo, el juez desestimó estas opciones al considerar que existía un riesgo potencial de fuga o de obstrucción a la justicia. Como resultado, el luchador fue trasladado de inmediato al penal de "La Pila", donde permanecerá durante el plazo fijado para la investigación, el cual suele oscilar entre los tres y seis meses en este tipo de procesos penales.

Detalles confirmados

Analistas legales señalan que este nuevo capítulo judicial representa un duro golpe para la carrera del "Patrón", quien ya había enfrentado procesos legales en el extranjero en años anteriores. En este 2026, las leyes en San Luis Potosí han endurecido los protocolos para otorgar libertad condicional en delitos que involucran violencia o afectaciones graves, lo que explica la firmeza de la medida cautelar. La defensa ha anunciado que apelará la resolución, alegando que se están vulnerando los derechos de presunción de inocencia de su cliente.

Por su parte, el entorno del luchador ha mantenido un hermetismo casi total, limitándose a emitir breves mensajes en redes sociales pidiendo respeto a la privacidad de la familia. Mientras tanto, en el ámbito deportivo, la noticia ha causado conmoción, ya que del Río seguía activo en promociones independientes y tenía compromisos programados para la temporada de verano. El penal potosino será ahora el escenario donde el atleta espere el juicio definitivo que determine su situación jurídica.

Impacto en la comunidad

Con la confirmación de la prisión preventiva, el proceso de Alberto del Río entra en una fase crítica de recolección de pruebas y testimonios. Este 10 de abril de 2026 marca un punto de inflexión para una de las figuras más polémicas y talentosas de la lucha libre mexicana. La opinión pública permanece atenta a las futuras audiencias, donde se espera que la Fiscalía detalle el fondo de una acusación que, por ahora, mantiene a un ídolo del cuadrilátero tras las rejas.