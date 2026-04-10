Monse Mendoza lanza el videoclip 'Sin Prisa' en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA - La escena creativa de Monclova marca un hito con el lanzamiento del videoclip ´Sin Prisa´, de la artista local Monse Mendoza con Aaron Clap. Bajo la dirección y realización de Kenia Guerra Tijerina y Miriam Carolina Garza, ambas artistas del Colectivo Mamarre.

Esta pieza se consolida como uno de los primeros proyectos de gran escala en la ciudad en utilizar la técnica de mixed media, un proceso artesanal en la era digital.

A diferencia de las producciones comerciales tradicionales, el video de ´Sin Prisa´ destaca por una estética orgánica que solo se logra mediante la intervención física de la imagen. El proceso creativo implicó la manipulación manual de fotogramas, creando texturas y collage en movimiento, para ofrecer una experiencia visual más humana y sensorial.

Este proyecto busca demostrar que en Monclova existe el talento y la visión técnica para experimentar con formatos que usualmente vemos en grandes capitales del arte. El mixed media permitió a las artistas capturar la esencia de la canción de una manera que los efectos digitales por sí solos no pueden.

El uso de esta técnica no solo representa la colaboración entre las realizadoras y los músicos locales, sino el crecimiento de una escena creativa que se atreve a explorar lenguajes visuales complejos y narrativas que van más allá de lo convencional.